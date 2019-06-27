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《OVERHIT》全球突破300萬下載　追加四名全新SSR英雄陣容

《OVERHIT》全球突破300萬下載　追加四名全新SSR英雄陣容（圖／Nexon提供） 

科技中心／綜合報導

Nexon宣布旗下RPG華麗之作《OVERHIT》全球日前已突破300萬下載，並在本次改版一次新增4名SSR角色，分別為「艾格尼絲」、「孫悟空」、「法蘭西絲卡」與「賽翁」以及推出全新討伐戰BOSS「阿拉克涅斯」等內容。

本次改版官方一次新增4名 SSR英雄，分別為「艾格尼絲」、「孫悟空」、「法蘭西絲卡」以及「賽翁」。
正義的英雄化身「艾格尼絲」(CV：喜多村英梨，配音「血戰」的音無小夜角色)出身在茵達斯崔亞的考古學家，因為智商高人一等也具有足夠保護自己的戰鬥力，因此時常會有自視甚高的狀況發生，但因為心地善良，所以人緣還不差。

齊天大聖「孫悟空」(CV：高森奈津美，配音「偶像大師 灰姑娘女孩」的前川未來角色)為了尋找可以互相切磋的對手，在迪柯尼庫迪各地旅行。

身為茵達斯崔亞國家的記者「法蘭西絲卡」(CV：佐藤利奈，配音「魔法老師」的涅吉·史普林菲爾德角色)，開朗活潑愛說話，為了新聞取材，不管多麼危險的地方都不惜自己安全只為了追求真相。十年前的某場意外事件中失去了父母，因此也在秘密追查此事件的真相。

尤爾族首領「賽翁」(CV：谷　昌樹, 配音「宇宙戰隊九連者」的東・阿魯瑪格角色)，在五十年前從茵達斯崔亞移居而來，與救了自己一命的原住民們有很深的情感連結，也因此捨棄自身拓荒者的身分，成為當地尤爾族的一份子。

在每日特殊副本的討伐戰中，新增全新BOSS阿拉克涅斯，玩家可以透過討伐戰開始，與自己的好友或公會內的戰友攻略阿拉克涅斯，挑戰彼此之間的默契配合。另外，與《OVERHIT》世界中其他冒險家在活動期間討伐阿拉克涅斯達1,500,000積分，系統將根據全伺服器積分，贈送玩家虹之靈藥、SSR靈魂石等多項優質獎勵，最大獎項還可獲得SSR轉蛋券。

另外，在本次改版活動中，新增塞勒斯塔的活動關卡，玩家可以透過關卡中的劇情，更了解塞勒斯塔的故事！活動關卡掉落的票券，還能夠用來兌換塞勒斯塔英雄碎片等多樣豐富好禮。

《OVERHIT》全球突破300萬下載　追加四名全新SSR英雄陣容（圖／Nexon提供）

除此之外，本次每日登錄獎勵是以火屬性為主的英雄材料，玩家僅要在活動時間連續登入遊戲，即可獲得轉蛋券、虹之靈藥以及SSR靈魂石盒20個等豐富獎勵，《OVERHIT》是由NAT Games開發新作，是款聚集各路英雄參與戰鬥的 RPG。遊戲以Unreal Engine 4打造，呈現出手機遊戲華麗的高水準畫質。擁有電影般技能演出的120名英雄角色，以及如同觀看電影般的短篇劇情是其最大的亮點。

關鍵字：手機遊戲NexonOverhit

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