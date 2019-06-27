《魔物獵人 世界》製作人再來台 透露迅龍開發秘辛

記者周之鼎／台北報導

《魔物獵人 世界》即將於9月6日發行新資料片《魔物獵人 世界：Iceborne》，在今年E3結束後，製作人辻本良三馬不停蹄趕往亞洲進行宣傳，昨（6/26）日也來到台灣，不但統整了現今發表的內容，也透露了當年「迅龍」開發時的秘密。

本次資料片《魔物獵人 世界：Iceborne》將延續本篇的故事，第五期調查團將會發現風飄龍集體的出現在古代樹森林並嘗試渡海，因此大團長將追尋風飄龍的足跡，來到本次的新地圖「永霜凍土」，到了這裡也會發現永霜凍土出現了許多本來沒有的生態，因此第五期調查團決定在此紮營。

辻本良三表示，在Beta中，玩家僅有碰到一小塊永霜凍土的區域，隨著劇情推進，可探索的面積將越來越大。新的據點名叫「月辰」，和過往的據點「星辰」相互呼應，所有星辰的功能在月辰都會有，而月辰相較起來會小一點，因此設施也更為集中且便利。以前有些要去自己的房間才能享受的服務，現在在戶外就可以使用。月辰也新增一個新設備「蒸氣機關管理所」，收集燃料後可以透過小遊戲來獲得道具，同時也會累積能量，能量滿了之後將可以獲得更多的道具。

在魔物的部分，先前曝光了猛牛龍、冰魚龍、迅龍。冰魚龍將是玩家來到新大陸後第一隻碰到的魔物，將會躲在雪地當中來攻擊玩家。猛牛龍也是相當早期會碰到的魔物，會利用大角來衝撞攻擊玩家，並用角來勾起石塊或大樹來攻擊。而迅龍則是過去相當有人氣的魔物，是速度相當快也狡猾的魔物。此外已經曝光的還包含了轟龍、霜翼風飄龍以及本次的看板魔物物冰呪龍。 辻本透露，既然身為主題魔物，冰呪龍在故事中將佔有很大的篇幅，但詳情還是得保密一陣子。這次也新增了兩人難度，相較過去只有一人、多人難度，這次將有一人、兩人、三人以上的難度，也會隨著玩家離線而降低難度。而本次新動作「飛翔爪」以及各武器的新動作，有望讓狩獵笛的歡迎度會提升一點。

辻本良三透露，迅龍的初登場是在《魔物獵人2G》，當年這款作品其實是系列作中開發時間最短的作品，在《魔物獵人》歷史的開場動畫中，一般來說看板魔物都會成為動畫的要角，但當時身為看板魔物的迅龍卻只有在最後露出了一對眼睛和一聲咆哮而已，可以說打破了傳統，但真正的原因是當時迅龍模組還沒做好。所以只好用這個方式來呈現。

談到本次的Beta，辻本良三也表示，在Beta中需要跟艾露交談才可以拿到騎乘小魔物的道具，不過正式版就不用這麼麻煩。而且騎乘可以更容易追擊逃跑的魔物，也可以在上面磨刀等等。而本週末(6/28~7/1)將進行的第二次Beta，將不限定Plus會員，所有的PS4玩家都可以參加。此外，購買實體版有機會獲得陀飛輪限定腕錶，未來將在Capcom Asia的粉絲專頁公開詳情。最後辻本良三也預告「還有很多魔物尚未公開，我們將會在七月中旬左右再次和玩家分享新的資訊。」

▲官方也展出實體典藏版內容的冰呪龍模型。

※媒體快速Q＆A內容

Q：如何決定近期預告片由哪隻魔物擔任片尾驚喜？

A：這的確是我決定的，但單純是想放什麼就放什麼（笑）。

Q：裝備箱會增加上限嗎？

A：知道了，我們會好好想想（笑）

Q：會和其他遊戲繼續合作嗎？

A：其實決定合作多半是看對方，有時候也很突然，像是有機會跟對方吃個飯，可能席間就突然談成了。

Q：夫魯夫魯（有玩家稱為電龍）會出現嗎？

Q：目前應該是不會吧。

Q：艾路的行動方式會增加嗎？

A：這次多了兩人用的難度，艾路應該有不少活躍的機會，艾路會有更多的新道具，像是協助復活等等的方式。

Q：有考慮加入《魔物獵人 XX》的獵喵系統？

A：目前沒有獵喵系統的計畫。

Q；斬擊、打擊武器對肉質的差異會更明顯嗎？

A：過去的概念本來就會有某種武器特別剋某種魔物的概念，這個在下級、上級、大師級都會保留，不過還是不會限制玩家要用哪些武器來攻略魔物。

Q：小屋在月辰可以升級嗎？可以抓到新的小寵物嗎？

A：當然還是有把小動物放在小屋的設計，這次也有準備新的小屋，不過長什麼樣會之後再告訴大家。

Q：集會所的機能會比過去更好嗎？

A：在《魔物獵人 世界》推出後大家已經提供很多想法，但詳細資訊我們會再之後再公開。

Q：還會有12人的新龍嗎？

A：目前我們還不能透露之後的劇情。

