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退役名將齊聚 陳其邁先拍廣告預告六都電競賽即將開戰

記者周之鼎／台北報導

今年(2019)六都電競爭霸賽將邁入第三屆，自開辦以來孕育出無數潛力選手，提供電競新星最佳舞台，而這舞台也同時延續退役選手的生涯。本屆多位台灣世界大賽傳奇選手相繼宣布代表各都參賽，主辦單位上報邀來行政院副院長陳其邁，以及退役選手西門夜說和咪咪蛋，為即將開賽的六都電競造勢。

上報社長胡鴻仁表示，從前年開始把電競列入運動產業後，這幾年來六都市政府與中央政府的協助下，六都電競賽獲得了許多資源，相信未來這個最大的業餘平台有著他的意義與定義。本次在台中將於弘光科技大學，高雄將在最漂亮的美麗島車站，在台南也將挑戰戶外場地，今年總報名人數是355隊，超過2000人比去年高三成。

行政院副院長陳其邁表示，每個人都要有自己的夢想，把夢想跟工作結合在一起是最快樂的事。陳其邁說：「我接觸電競產業跟上報副社長馬永成脫離不了關係，我才發現跟以前玩遊戲完全不同。在我還在立法院時，通過讓電競產業加入體育產業，讓不管是租稅補助、替代役等等都能實現。希望透過我們體育署全力的跟職業隊、地方政府共同合作，無論是產業的建立或是品牌的建立來整合。台灣硬體的製造是國際電競產業很好的支柱，而我們會在今年底5G會完成招標，這對相關的產業鍊建構將有相當大的競爭力，相信未來會很有競爭力。」

2019六都電競爭霸戰即日起展開激戰，爭奪六都電競冠軍的榮耀。第一階段六都選拔賽將於7/08-7/13在台北市率先開打，依序是7/15-20新北市、7/22-27台中市、7/29-8/03桃園市、8/05-8/10台南市及8/12-8/17高雄市。各都32支參賽隊伍將透過淘汰賽遴選出該都冠軍代表隊，來自六都的冠軍代表隊則將於 8/19-8/22進行第二輪小組單循環賽，根據第二輪戰績決定第三階段淘汰賽的對戰組合。總冠軍賽訂於8月24日及8月25日台北展開，決定出本屆稱霸六都的電競王者。本次賽事將會透過MOD與Hami Video直播。

關鍵字：六都電競

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