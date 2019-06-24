ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《爆爆王M》新模式「爆爆島」登場　全新角色「布魯斯」來了

《爆爆王M》新模式「爆爆島」登場　全新角色「布魯斯」來了（圖／Nexon提供）

科技中心／綜合報導

由NEXON直營，超人氣休閒手遊【爆爆王M】全新改版又來啦！超驚險刺激合作模式「爆爆島」將要挑戰友誼的極限外，全新自創角色「布魯斯」也將要在遊戲中登場。此外，週六在台北統一時代廣場還有玩家期待已久的實體活動，不但有的吃有得拿，更有眾多實況主將迎接玩家們的爆爆挑戰。

首先是本次重點新系統「爆爆島」，是以存活下去為目標的雙人合作模式，玩家必須避開隨機傾瀉而下的水球大軍，並與夥伴攜手活到最後一刻。和其他模式不同的是，此模式將無法使用任何的超技能，若不幸被困在水泡之中又無法即時被拯救出去就只能等著Game Over。

隨著新系統一同登場的還有全新原創角色「布魯斯」，這隻哈士奇非常熱衷武術功夫，因此在牠復活之際將會使周圍的敵人暫時暈眩（霸氣回歸？）配合功夫迷「布魯斯」的特色，也同步推出了武術家布魯斯等專用服裝3種，喜歡月月的千萬不能錯過！另外也新增會跟隨在角色身旁並擁有多樣能力可幫助進行遊戲的寵物系統，以及全新超技能「羽之亂舞」，瞬間讓周圍所有水球與水泡爆炸的OP之招。

《爆爆王M》新模式「爆爆島」登場　全新角色「布魯斯」來了（圖／Nexon提供）

另外，爆爆王M也將在台北統一時代百貨（市政府轉運站）二樓廣場，舉辦「嗨爆今夏，爆爆王M玩家感謝祭」線下活動，活動現場中玩家將可以憑「Nexon Taiwan」LINE官方帳號中的兌換券以及爆爆王M遊戲角色來兌換爆爆王包子、特色飲料外，玩家們也都有機會可以參加轉轉樂，轉到各種LINE獨家娃娃與週邊，最重要的當天將有統神、國動、妮妮、貝莉莓、小雲寶寶、天菜娘娘與魯魯七位實況主，將會在現場與玩家同樂兩小時。

官方表示，截至26日為止，只要玩家進行「爆爆島」模式或是使用「布魯斯」進行一般對戰，就可根據遊戲次數獲得金幣外，商店也將推出使用紫幣或金幣就可獲得「布魯斯碎片」、「角色粉末」等獎勵的活動。

關鍵字：手機遊戲Nexon爆爆王M

推薦閱讀

走向開放多元 Steam官方新增同志「LGBTQ+」分類

《爆爆王M》新模式「爆爆島」登場　全新角色「布魯斯」來了

直擊格鬥賽盛宴！Red Bull Kumite參戰夏日電玩展

Discord大斷線 網友哀嚎：好像世界剩自己一人

英雄傳說軌跡系列15週年 宇峻奧汀將陸續推出《軌跡》系列三連發

【廣編】《放置馴龍騎士團》Android先鋒騎士搶先體驗

打造第四金！狼谷娛樂催生 「亞洲電競大賞」8月底登場

《天堂M》新職業黑暗騎士上市　新副本遺忘之島6/26開放

嗶波猴有望重出江湖？官方開啟《捉猴啦》20週年推特

台灣地圖開放！《哈利波特》手遊上架　AR魔法大戰隨時開打

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

魅惑女王露內衣救地球　解扣秀大G黑蕾絲

Discord大斷線網友哀嚎

《爆爆王M》開放新模式和新角色

Steam官方新增同志分類

Red Bull Kumite參戰夏日電玩展

網石釋出《七騎士》更新預告

《捉猴啦》20週年推特有望重出江湖

《新世紀福音戰士》正式登上Netflix

竹達彩奈與梶裕貴宣布共結連理

《哈利波特》手遊在台上架

最新新聞

Steam官方新增同志分類

《爆爆王M》開放新模式和新角色

Red Bull Kumite參戰夏日電玩展

Discord大斷線網友哀嚎

宇峻奧汀將陸續推出《軌跡》系列三連發

《放置馴龍騎士團》安卓搶先體驗

狼谷娛樂將舉辦亞洲電競大賞

《天堂M》遺忘之島6/26開放

《捉猴啦》20週年推特有望重出江湖

《哈利波特》手遊在台上架

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366