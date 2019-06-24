《爆爆王M》新模式「爆爆島」登場　全新角色「布魯斯」來了

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由NEXON直營，超人氣休閒手遊【爆爆王M】全新改版又來啦！超驚險刺激合作模式「爆爆島」將要挑戰友誼的極限外，全新自創角色「布魯斯」也將要在遊戲中登場。此外，週六在台北統一時代廣場還有玩家期待已久的實體活動，不但有的吃有得拿，更有眾多實況主將迎接玩家們的爆爆挑戰。

首先是本次重點新系統「爆爆島」，是以存活下去為目標的雙人合作模式，玩家必須避開隨機傾瀉而下的水球大軍，並與夥伴攜手活到最後一刻。和其他模式不同的是，此模式將無法使用任何的超技能，若不幸被困在水泡之中又無法即時被拯救出去就只能等著Game Over。

隨著新系統一同登場的還有全新原創角色「布魯斯」，這隻哈士奇非常熱衷武術功夫，因此在牠復活之際將會使周圍的敵人暫時暈眩（霸氣回歸？）配合功夫迷「布魯斯」的特色，也同步推出了武術家布魯斯等專用服裝3種，喜歡月月的千萬不能錯過！另外也新增會跟隨在角色身旁並擁有多樣能力可幫助進行遊戲的寵物系統，以及全新超技能「羽之亂舞」，瞬間讓周圍所有水球與水泡爆炸的OP之招。

另外，爆爆王M也將在台北統一時代百貨（市政府轉運站）二樓廣場，舉辦「嗨爆今夏，爆爆王M玩家感謝祭」線下活動，活動現場中玩家將可以憑「Nexon Taiwan」LINE官方帳號中的兌換券以及爆爆王M遊戲角色來兌換爆爆王包子、特色飲料外，玩家們也都有機會可以參加轉轉樂，轉到各種LINE獨家娃娃與週邊，最重要的當天將有統神、國動、妮妮、貝莉莓、小雲寶寶、天菜娘娘與魯魯七位實況主，將會在現場與玩家同樂兩小時。

官方表示，截至26日為止，只要玩家進行「爆爆島」模式或是使用「布魯斯」進行一般對戰，就可根據遊戲次數獲得金幣外，商店也將推出使用紫幣或金幣就可獲得「布魯斯碎片」、「角色粉末」等獎勵的活動。