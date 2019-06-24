直擊格鬥賽盛宴！Red Bull Kumite參戰夏日電玩展

記者周之鼎／台北報導

由台灣BROOK、香港TKO與台北電腦公會TCA於2019夏日電玩展上所共同舉辦的電競聯賽，確定加入Red Bull官方電競賽事「Red Bull Kumite」，過去Red Bull未曾在台灣舉行這項電競賽事，今年將第一次在台北設站舉行，比賽項目為《快打旋風V》，此次台北站比賽的冠軍將會獲得2019 Red Bull Kumite全球邀請賽(Last Chance Qualifier)的資格，Red Bull Taiwan官方將會提供機票與飯店住宿，今年年底的全球決賽將有來世界各站冠軍和受邀的職業選手一同爭奪2019 Red Bull Kumite世界冠軍。

Red Bull Kumite自2015年開始舉辦至今已邁入第五年，每年全世界各地都超過200位以上的菁英選手共同來爭取Red Bull Kumite的冠軍頭銜，比賽主要是以3戰2勝的雙淘汰制，決賽則是5戰3勝制。2015年第一屆Red Bull Kumite冠軍由日本Red Bull電競運動員Bonchan贏得，而第二屆2016年與第三屆2017年的冠軍由南韓的Infiltration及日本的Nemo則分別拿下，去年2018第四屆的冠軍則是由日本選手Fujimura獲得。

過去4屆賽事，Red Bull Kumite匯集了世界各地頂尖好手，像是在歐洲《快打旋風》電競界享譽盛名的法國選手’Luffy’ Olivier Hay以及世界排名第一且同時為兩屆Red Bull Kumite決賽選手的日本Tokido等。台灣高手GamerBee、RB，以及石油王也曾受邀出席過去三屆Red Bull Kumite世界決賽，台灣選手最佳成績為GamerBee於2016年取得第7名佳績。