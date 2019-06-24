英雄傳說軌跡系列15週年 宇峻奧汀將陸續推出《軌跡》系列三連發

記者周之鼎／台北報導

宇峻奧汀今（4/11）日公開，，由Falcom授權所開發的《英雄傳說 軌跡》系列作，為慶賀15週年，即將陸續推出相關作品。中國地區，由暢遊與bilibili聯合發行的《英雄傳說：星之軌跡》手遊，於日前舉行了大規模的Beta測試，並預計於7月3日正式上市；日本地區，則預計於今年夏季推出《英雄傳說：曉之軌跡M》手遊作品。此外，宇峻奧汀也順利取得中國地區《英雄傳說：曉之軌跡》web遊戲版號，官方也正積極規劃上市日期。

※中國地區7月推出《英雄傳說：星之軌跡》塞姆利亞大陸推出全新故事

在英雄傳說軌跡系列15週年之際，計畫於7月3日在中國地區推出《英雄傳說：星之軌跡》手遊，本作繼承了軌跡系列龐大世界觀，循序漸進補足本篇劇情，並讓《軌跡》歷代英雄再現，遊戲主要特色之一將全新打造夢幻飛空艇，帶給玩家不同的體驗。還有豪華聲優陣容及諸多經典曲目，給玩家回味曾經的感動。

《英雄傳說：星之軌跡》的聯合發行商為「暢遊」。宇峻奧汀希望透過暢遊與bilibili兩個信賴又強力的合作夥伴，在《英雄傳說：星之軌跡》遊戲的推出時，三方共同開拓英雄傳說軌跡系列的IP影響力與市場。

※英雄傳說軌跡系列手遊作品 日本夏季登場 首推《英雄傳說：曉之軌跡M》

作為15週年活動的一環，《英雄傳說：曉之軌跡M》預計今年7月30日開始事前登錄，並於夏季在日本正式上市，作為首款在日本推出的軌跡系列手遊，官方特別為之慎重，不論遊戲內容、BGM、系列傳承的戰鬥系統以及Falcom監修的全新劇情...等，努力呈現符合軌跡玩家們的所熱愛的作品。此外，Falcom在去年年末的FAMI通賀年信企劃中的留言 “作為系列第15周年，說不定還會有意想不到的展開”引起玩家高度關注。

※取得中國地區web遊戲版號 《軌跡》再添生力軍《英雄傳說：曉之軌跡》

由宇峻奧汀所開發的《英雄傳說 曉之軌跡》PC網頁版已在日本營運邁入第三年，市場成績也相當優異，以此為基礎開發的中國在地化版本，在中國市場上非常受到玩家期待，今《軌跡》順利取得中國地區web遊戲版號，官方也正積極籌備上市計畫，預計不久將來即可推出面市。



