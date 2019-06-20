告別12年狩獵旅程 《魔物獵人 Frontier Z》台版將於年底結束營運

記者周之鼎／台北報導

在昨（6/20）日日本卡普空震撼宣布營運12年的線上遊戲《魔物獵人 Frontier Z》即將停止營運後，今（6/21）日台灣卡普空也正式發表停止營運公告，《魔物獵人 Frontier Z》將於12月26日正式結束營運。

《魔物獵人 Frontier Z》原名《魔物獵人 Frontier Online》，後有兩次大型更新順勢先後更名為《魔物獵人 Frontier G》與《魔物獵人 Frontier Z》，《魔物獵人 Frontier》在2007年於日本PC上初次登場，而後跨入家用主機，橫跨了PS3與PS4世代，在台灣先遊戲新幹線首次拿到營運權，2010年開始營運，不過兩年後就結束合作，2014年原廠成立台灣卡普空後才繼續營運至今，《魔物獵人 Frontier》經過12年的累積，可說是全系列作中在各方面內容最為豐富的一款作品。

台灣卡普空表示，《魔物獵人FRONTIER Z》自2014年10月16日遊戲上線至今，陪著許多獵人們度過這漫長的5年的歲月，在此要通知各位獵人們一個重大訊息，《魔物獵人FRONTIER Z》繁體中文版即將於2019年12月26日結束營運。即日起停止魔物幣儲值，而「使用權」商品購買條件調整為購買天數僅到2019/12/26前。