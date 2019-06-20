《英雄聯盟》也有自走棋 「聯盟戰棋」對戰模式月底推出

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》官方正式宣布將推出全新對戰模式「聯盟戰棋」，此次更新代表《英雄聯盟》將跨足回合制、自動戰鬥類型領域的嶄新遊戲模式。全新「聯盟戰棋」對戰模式預計於台灣時間 2019 年 6 月 29 日上線，屆時玩家將可與全球各地好手一同體驗新模式「聯盟戰棋」的刺激對戰。

「聯盟戰棋」是《英雄聯盟》其中一款遊戲模式，每局對戰由八名玩家組成一隊即可進行，玩家可策略性地從隨機英雄池中選擇最佳的英雄並打造戰鬥陣容，亦可利用裝備提升角色戰力，遊戲最後成功存活下來的玩家將贏得比賽。「聯盟戰棋」採用新興的自動戰鬥機制，適合所有類型的玩家，不管是喜歡競爭刺激或輕鬆遊玩的玩家都可上手。

《英雄聯盟》開發商 Riot Games的「聯盟戰棋」產品經理 Richard Henkel 表示：「我們堅守對玩家和粉絲的承諾，維持兩週更新一次遊戲、並開發季節性賽事和遊戲模式，相信玩家們將對自動戰鬥機制產生極大的興趣；我們也希望《英雄聯盟》的粉絲會很高興看到遊戲中具代表性的美術風格和深度的玩法在這新模式中栩栩如生地呈現。」喜愛《英雄聯盟》各種遊戲模式的玩家，不管是老玩家還是新加入的玩家，可於6 月 29 日登入《英雄聯盟》帳號開始體驗全新的「聯盟戰棋」！相信除了傳統多人線上戰鬥形式外，也能在全新模式中使用熱愛的英雄角色、裝備和技能，感受不一樣的體驗！

當然說穿了，「聯盟戰棋」的玩法就是年初爆紅的「刀塔自走棋」，早在今年3月，知名選手大師兄Doublelift就曾在推特表示許多選手都有在玩，呼籲《英雄聯盟》可以考慮推出。而在「聯盟戰棋」模式發表後，官方也曾公開表示，Riot辦公室裡的員工們都超愛玩《刀塔自走棋》像著了魔。「我們深愛它並被它深深啟發」。