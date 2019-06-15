拯救希臘眾神！《眾神與怪獸》將於2020年2月25日推出

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 在 E3 展中宣佈，由《刺客教條：奧德賽》幕後團隊 Ubisoft 魁北克工作室開發的全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸將在 2020 年2 月 25 日全球發售。

這款開放世界奇幻冒險遊戲採用了美麗的繪畫藝術風格，引領玩家進入奇幻世界中展開世紀流傳的英雄旅程，並運用神一般的能力擊敗著名的神話怪獸、拯救希臘眾神。

在《眾神與怪獸》中，玩家將化身為 Fenyx 這位被遺忘的英雄展開旅程，試圖恢復希臘眾神被希臘神話中最致命生物堤豐（Typhon）偷走的力量。玩家將探索賜福群島（Isle of the Blessed）展現他們的英雄氣概，並面對危險的神話生物，包括可怕的蛇髮女妖（Gorgons）和鳥身女妖（Harpies），以及力大無窮的獨眼巨人（Cyclopes）。

在本作當中，玩家將能在地面上恣意遊蕩，或是在空中盡情翱翔，並且利用他們的非凡能力探索這個充滿驚喜、壯觀戰鬥、各式任務以及奇幻生物的鮮活世界。

Ubisoft 魁北克工作室資深製作人 Marc-Alexis Côté 表示：「過去 10 年裡，我很榮幸有機會加入這樣棒的一個團隊。我們不斷挑戰和突破《刺客教條》的極限，從獨特的角度探索歷史上的各個時期。但我們的想像力總是受限於歷史書本上記載的事實。過去 4 年裡，在我們製作《刺客教條：奧德賽》的期間，我們被歷史的另一個面向深深吸引住目光，那就是神話。現在，透過《眾神與怪獸》，可以將我們喜愛且熟知的故事實際呈現出來，讓玩家以前所未有的方式盡情探索。」