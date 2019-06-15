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直播談送中條例「我不在意」遭圍剿　香港選手Toyz三鞠躬道歉

▲Toyz直播談送中條例「我不在意」遭台港網友圍剿三鞠躬道歉。（圖／翻攝youtube）

電競中心／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍香港選手 Toyz（劉偉健）在日前開直播玩遊戲時，被網友問到現正火熱的「反送中」事件時，一開始表現出事不關己的態度，遭到台港大批網友圍剿。Toyz發現苗頭不對，急忙滅火道歉。

Toyz在直播中說：「 我一點都不在意香港發生什麼事情，可以嗎？我政治冷感，OK？可以嗎？不是啊，我本來就不CARE啊！首先，這件事情不管最後通過與否，我覺得我的生活是完全不受影響的，可以嗎？這是個學術性的問題，為什麼這個法令能讓103萬人出來遊行，這是我不懂的地方，這不是說什麼犯了罪，有機會被引渡，而且這個修訂法律，是因為有個香港人去台灣把女生給殺了，才會去修訂這個送中法律，是為了抓不到的人修訂的，這明明是抓壞人的法律才修訂的，結果這麼多人出來遊行，這原因是什麼？所以我完全不CARE這件事情。」

此話一出遭到台港網友砲轟，尤其Toyz又是在電競領域有所成就的少數香港人，可說是香港相當有代表性的網紅，所以香港網友也罵的更凶，這件事導致Toyz的訂閱數短時間內大幅滑落，Toyz經過一晚拍攝了一支道歉影片，表示自己說錯話了，在沒有清楚的瞭解送中條例的影響時就說了一大堆不相干的言論，瞭解了整件事後發現自己做錯了一件很嚴重的事，並在影片中三度鞠躬道歉，希望網友們能抽出時間去理解反送中事件，並在最後表示自己將停止頻道更新一段時間來沈澱，影片最後則說：「香港加油。」

看到Toyz的道歉，有些網友願意為他緩頰，認為當下直播逼迫他表態的網友也有問題，但也有香港網友依然對Toyz不領情，認為他是香港人，更應該站出來支持反送中運動，還有網友要他回香港參加遊行直播。

關鍵字：香港反送中toyz

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