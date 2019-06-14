新遊戲有隱喻？Ubisoft澄清《看門狗》無雙關語　請玩家別誤解

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft在今年E3電玩展發表了以駭客為主題的新遊戲《看門狗：自由軍團》，前（6/12）日在臉書發表了一篇「黑傘駭客圖」，其文字和時間都讓人聯想到近日香港的反送中運動，讓許多玩家給讚，不過，Ubisoft今日又發出一篇澄清文，強調遊戲故事背景是設定倫敦，請玩家別誤解。

由於《看門狗》系列都是描述玩家所扮演的白帽駭客利用自身的科技力來進行非官方的正義行為。因此昨天香港Ubisoft率先在臉書寫下「這裡曾經風光一時，但城市正瀕臨瓦解…我們不認識彼此，不曾交集。但為了同一個目的團結於此！是時候讓我們奪回自己的城市，奪回自己的未來。」並配上《看門狗：自由軍團》的新封面（但拿掉了LOGO），由於該圖片又是撐著傘引發熱議。因香港自2014年為了爭取真普選所發動的「雨傘革命」後，雨傘也成為了香港追求民主的象徵之一。

因此此圖一發，馬上讓不少玩家馬上聯想到香港正在進行的「反送中」抗爭，而台灣Ubisoft也於稍晚發出一樣的訊息，受到不少玩家讚賞，認為Ubisoft雖然是以隱喻的方式但表態明確。

不過經過部分媒體報導後，這偏被視為暗喻現實政治的貼文顯然驚動了高層，Ubisoft今日在臉書發出澄清，表示該篇文章針對的是遊戲內的倫敦，表示玩家「想多了」。

Ubisoft 前幾年一直飽受法國威望迪（Vivendi）的意圖惡意併購困擾，直到去年才靠著Ubisoft自己、安大略省教師退休基金會以及騰訊的出資下擺脫威望迪。雖然當時 Ubisoft 表示騰訊整體並不干涉營運，並希望藉由騰訊在對岸的影響力來拓展市場，但碰上政治議題時，也有可能受到來自股東的壓力。因此如何解讀這一份澄清，玩家自行想像。

