熱戰！2019港都盃《傳說對決》北區賽落幕

電競中心／綜合報導

2019港都盃《傳說對決》北區決賽 今（6/12）日於 CARRY Studio （原台北暴雪電競館）正式開戰， 本次賽事由高雄市政府指導，高雄市政府運動發展局、高雄市體育會、高雄電子競技文員會主辦，財團法人正修教育基金會、超競學院、東森新媒體控股股份有限公司共同協辦，並得到了華碩電腦的大力支持。

▲港都盃北區賽今日於原暴雪電競館開戰。（圖／記者季相儒攝 下同）

本次在北區的比賽共有六隊參與，包含NOP、公祭流愛麗絲、輔大小菜雞，愛撒嬌的小朋友、大魔啟英、CSD正修龍共六隊，許多隊伍都是在城市賽或是校際賽中征戰已久的高手。因此相當具有實力。A組為NOP、公祭流愛麗絲、輔大小菜雞，在BO1的賽事中BOP連取兩勝獲得分組第一，公祭流愛麗絲以一勝一敗。而B組因「愛撒嬌的小朋友」棄權，因此由大魔啟英以第一名晉級，CSD正修龍第二名晉級。

季軍戰就由「公祭流愛麗絲」對上「CSD正修龍」，公祭流愛麗絲所在的紅方有拉出優勢，但CSD鄭修隆也緊咬，但關鍵會戰依然落敗，由公祭流愛麗絲獲得季軍。

最後由「大魔啟英」對上「MOP」，雙方一開始就激烈換頭，大魔啟英靠著阿萊斯特的暴力輸出在前期先取得些微領先，MOP在5分鐘靠著一次成功控場打出0換4，隨後又成功抓人再一波0換4，拉出優勢的MOP在塔下再一波2換5鎖定局面，MOP率先拿下一勝。

MOP第二場延續氣勢，開場沒多久就打出單殺，接著逐漸滾起雪球，MOP的圖倫可以說四處狂殺，不斷拉大經濟差距，8分打出11:2的人頭，隨後成了MOP的秀場，圖倫演出11/0/3的驚人數據，輕鬆的在12分鐘拿下凱薩後輕鬆收下勝利，獲得本次港區盃北區賽的冠軍，並可獲得獎金新台幣 40,000 元整。其他2~4名也獲得2~3萬不等的獎金。

▲冠軍MOP（圖／記者季相儒攝）

▲亞軍大魔啟英。（圖／記者季相儒攝）

▲季軍公祭流愛麗絲（圖／記者季相儒攝）







▲殿軍CSD正修龍（圖／記者季相儒攝）