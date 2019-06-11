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Ubi運動新作《ROLLER CHAMPIONS》曝光　E3試玩版開放限時下載

Ubi運動新作《ROLLER CHAMPIONS》曝光　E3試玩版開放限時下載（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《ROLLER CHAMPIONS》預定在 2020 年上半推出。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 在今天公開了全新免費線上團隊運動遊戲《ROLLER CHAMPIONS》，官方表示即日起至 6 月 14 日晚上 9 點止，玩家可透過 Uplay 下載《ROLLER CHAMPIONS》E3 搶先試玩版，遊戲本身預定將在 2020 年上半年推出。

由 Ubisoft 蒙特婁工作室、Ubisoft 溫尼伯工作室與 Ubisoft 浦那工作室聯手打造的《ROLLER CHAMPIONS》是一款全新的線上運動遊戲，並將帶來令人興奮且快捷奏的團隊 PvP 滑輪遊戲內容。兩支各由 3 名玩家組成的隊伍，將在遍及世界各地的競技場上相互對抗。每當玩家拿到球、傳球給隊友、閃躲和阻截對手，甚至是把球射進溜冰場上方的發光球門時，現場觀眾將爆出熱烈的歡呼加油聲。

Ubi運動新作《ROLLER CHAMPIONS》曝光　E3試玩版開放限時下載（圖／Ubisoft提供）

在本作當中，玩家將在擠滿粉絲的競技場裡滑行、傳球、閃躲和得分。《ROLLER CHAMPIONS》把充滿樂趣的團隊合作方式與激烈卻友善的競賽內容結合在一起。3 名玩家將組成一隊，利用速度和機智、以及阻截和閃躲技巧，在競技場上繞行，設法成為率先取得 5 分的隊伍；此外，還可利用橢圓競技場的牆壁上下滑行獲取速度、轉動、傳球或衝向球門射球。

Ubi運動新作《ROLLER CHAMPIONS》曝光　E3試玩版開放限時下載（圖／Ubisoft提供）

隨著遊戲的進行，玩家將會獲得愈來愈多的粉絲 — 最終會擠爆整個競技場！一旦競技場被粉絲擠爆，玩家將移動到更大的競技場進行比賽，以容納他們不斷增長的粉絲群。他們將可解鎖自訂物品，例如新裝備、粉絲慶賀、粉絲服裝及動作等等。另外，還有會持續追蹤那些締造歷史的高手們的《ROLLER CHAMPIONS》排行榜。

關鍵字：UbisoftE3ROLLER CHAMPIONS

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