《FF7 Remake》中文版將同步推出 即日起開放預購

記者周之鼎／台北報導

Square Enix於今（6/11）日E3發表會後，《FINAL FANTASY VII REMAKE》的發售日已定於2020年3月3日（二），並於本日開放預購數位版，中文版遊戲將收錄日、英語音，並支援繁體中文字幕。

《FINAL FANTASY VII REMAKE》由經手原版的主要原班人馬精心製作。其壯大的劇情與充滿魅力的角色，以及運用當時最先進技術製作的畫面，而一直是深受眾多玩家喜愛的不朽名作，如今將重生為「全新故事」。指令式戰鬥融合操作直覺的動作系統，衍生出更豐富的戰略性。遊戲畫面則運用20年前不可能實現的技術來製作。

第一部劇情將描述在「米德加」這個擁有八座魔晄爐的階層都市，藉由魔晄掌握世界的巨大企業「神羅公司」與

為了保護星球挺身而出的反神羅組織「雪崩」爆發激烈衝突。前神羅戰士克勞德，以傭兵的身份參加雪崩的「壹號魔晄爐引爆作戰」。魔晄爐爆炸的巨響響徹第八區。陷入火海的城鎮中，出現那位已故死敵飄渺的幻影。克勞德追著渴望消滅的昔日幻影，最後與賣花女相遇。





《FINAL FANTASY VII REMAKE》普通版售價新台幣1,790元，數位豪華版售價新台幣 2,390 元，官方表示未來也預計販售遊戲與模型的商品套組。



