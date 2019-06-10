全球同步！《FF7》重製版宣布將在2020年3月3日發售

▲ 《Final Fantasy VII 重製版》將在 2020 年 3 月 3 日發售。（圖／翻攝自 YouTube／Square Enix）



記者樓菀玲／洛杉磯報導

Square Enix 今日在洛杉磯舉辦的「Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion」交響音樂會中，正式對外宣布《Final Fantasy VII 重製版》預定在 2020 年 3 月 3 日全球同步推出，並且同步在今日釋出了最新的宣傳畫面。

「Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion」在 6 月 9 日於美國洛杉磯杜比劇院舉辦，本次音樂會將由葛萊美音樂獎得主 Arnine Roth 擔任指揮，其他還有超過 100 名音樂家參與演奏。

本次所舉辦的《Final Fantasy VII》交響音樂會，其時間點正好是今年 E3 展開幕前夕，再加上過往 Square Eninx 曾經用過同樣的方式，在《王國之心》音樂會上公布了《王國之心3》的全新預告片，也因此 Square Enix 此舉會讓外界產生如此解讀，如今官方在今日的音樂會當中宣布了《Final Fantasy VII 重製版》相關消息，幾乎可以說是眾望所歸。