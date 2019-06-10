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《乃木戀》攜手7-11推合作活動　8月將辦玩家見面會

漫博／So-net推《乃木戀》繁中版　新作《鬪神》即將上市（圖／記者樓菀玲攝）

▲ So-net 在去年漫博當中宣布代理《乃木戀》。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

So-net旗下首款真人系偶像戀愛養成手機遊戲《乃木恋～那天在坂道下，我墜入了情網～》(以下簡稱《乃木恋》)首度與7-ELEVEN攜手跨界合作推出繁中版限活動，並且宣佈將在2019年8月在台北舉辦首場玩家見面會，屆時將會邀請乃木坂46成員出席活動。

《乃木戀》是一款讓玩家化身成乃木坂46的同班同學的遊戲作品，在遊戲當中，隨時都能跟乃木坂 46 成員互動，在遊戲上市之時，營運團隊承諾將設計台灣版限定劇情，讓玩家們近距離一睹偶像女神的清純風采，感受身入其境的遊戲體驗。

目前，《乃木恋》自去年11月上市至今屆滿半周年，營運團隊為感謝玩家的支持，預計8月在台北舉辦首場玩家見面會，特別邀請乃木坂46成員出席這場盛會，讓玩家們可以近距離感受女孩們的偶像魅力。

官方表示，本次7-11預計規劃「戀戀乃木恋」、「健康戀愛一夏」、「戀愛滋味不私藏」、「男友天天來戀愛」一系列活動，不僅有機會抽7-ELEVEN禮卷、NC、轉蛋劵、減色調色盤…等超值虛寶外，更有機會參加8月份在台北舉辦的《乃木恋》玩家見面會，近距離感受女孩們的偶像魅力。

漫博／So-net推《乃木戀》繁中版　新作《鬪神》即將上市（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 乃木坂 46 人氣成員齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理現身活動會場。（圖／記者樓菀玲攝）

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