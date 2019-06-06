《FreeFire》獵殺月活動將登場　官方宣佈6/14將公布重大訊息

記者樓菀玲／台北報導

《Free Fire - 我要活下去》為迎接全新特殊模式「殺戮狂歡」和暑假的來臨，官方宣佈推出一系列獵殺同歡活動。本次活動的最大亮點是邀請包括：眾量級、Joeman、反骨男孩、HowHow在內的12名超人氣網紅共襄盛舉，網紅們組成八大陣營號召廣大玩家一起加入獵殺生存之戰，官方也同步表示，預定將在6/14將公布重大訊息，為6/15集結眾多好康之「神秘獵殺活動」揭開序幕。

為了回饋廣大玩家，《Free Fire - 我要活下去》營運團隊規劃了一系列精彩活動，即日起至6/14前只要至活動網站加入任一網紅陣營，即可在6/15當日進入遊戲取得限量網紅紀念Ｔ造型（30天）。同時加入陣營的玩家們只要在【獵殺王奪 ROG Phone】活動奪得最強擊殺數，還可以把最強電競手機ROG Phone帶回家！為了鼓勵各陣營的互相切磋較勁，6/15（六）～6/24（一）期間各陣營前500名玩家還可獲得陣營專屬「永久限量網紅紀念Ｔ造型」。

即日起至6/14（五）期間，只要到獵殺月活動網頁加入喜愛的網紅陣營，並於6/15（六）進入遊戲就，可獲得所選陣營的「限量網紅紀念Ｔ造型」(30天)，這八組超人氣網紅包括：《眾量級CROWD》、《Joeman》、《WACKYBOYS反骨男孩》、《HowHow》、《黃氏兄弟》、《啾啾鞋》、《浮世克本》、《Skimmy》。這八組陣營將展開激烈的存活戰爭，主辦單位也將在6/14於獵殺月活動網站揭曉重大訊息。

此外在即日起至6/14（五）前，完成選定陣營的玩家們，在單人、雙人、多人的經典模式與排位賽中，只要完成每一次擊殺都將獲得一點怒氣值，活動結算時全服怒氣值最高的玩家可獲得最強電競手機「ROG Phone」乙支。

官方表示，玩家在6/15（六）～6/24（一）期間，完成選定陣營的玩家們在單人、雙人、多人的經典模式與排位賽中，可以繼續累積擊殺、獲取更多的怒氣值；活動結算時各陣營內怒氣值最高的前 500 名玩家同樣可獲得獨家陣營專屬「永久限量網紅紀念Ｔ造型」。