女生電競發展苦 SSQ、蝶兒、安娜齊聚《電競讚起來》

電競中心／綜合報導

台灣電競實力在國際發光發熱，不僅女子賽事開始變多，也越來越多女性投入電競產業。最新一集《電競讚起來》邀請知名骨灰級玩家SSQ、射擊遊戲《CS:GO》台灣女子選手蝶兒、NVM戰隊經理安娜，與主持人SoBaD、安娜李分享女生在電競圈發展的委屈與辛酸，不僅環境對女生不友善，也不像男生幸運，可以專心打比賽，需靠其它才能維持生計。



與主持人SoBaD相識20年，同為《星海爭霸》起家的知名女玩家SSQ，也擁有骨灰級老資歷，投入電競產業至今，擁有豐富的參賽經驗，目前以實況為主。蝶兒從國中開始接觸射擊遊戲《CS:GO》，當時爸媽覺得她太沉迷，甚至直接斷她網路，直到去年（2018）第一次參賽拿下第四名，爸爸才從反對轉為支持。





原本在澳洲經營花店的安娜，閒暇時玩傳說對決，某次回台看比賽後，不只被電競熱血感動，也看到未來發展性，因此放棄國外穩定事業，毅然決然踏入台灣電競圈，安娜笑說：「一開始我媽聽到傻眼，不懂打遊戲怎麼賺錢。」最初是NVM戰隊經理，現在也成為管理公司的股東之一，積極經營戰隊。



當主持人安娜李問及女性在電競圈深耕的處境，SSQ苦笑：「如果跟男生對練，男生輸了就說『我讓你的啦！』」不只無法接受輸給女生，若想找比自己強的男生練習，男生也不一定會有耐心對打，也不願意一起討論戰術，只想一起出去玩；SSQ建議女生若專心做電競，還是要兼顧娛樂，才會被大家記住。





蝶兒提到：「我們不是職業戰隊，沒有薪水也沒有後勤，後勤就是我們自己，環境對女生並不友善。」因為女性比賽少，磨練的機會也相對少，認為女生做後勤會比當選手容易。安娜則感嘆：「女生不像男生這麼幸運！」相對於男生，女生在電競圈發展辛苦，沒有專門為女生而辦的職業聯賽，不像男生可以專心打比賽，女生無法有固定的選手薪水，需靠實況直播、後勤來維持生活。



擁有超過20年電競資歷的主持人SoBaD，也分享一路走來的觀察心得：「因為要兼顧實況及其它，女生相對練習時間變少，很難維持實力，能見度相對比較低。」安娜管理戰隊後發現，雖然女生獲得的資源少，想要積極變強的心卻不變，不但努力，也認真抓緊時間練習，反而比男生更好帶，SoBad聞言心疼：「環境比較差的人，往往都會更珍惜。」

