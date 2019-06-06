真的太星爆了！《刀劍神域》1:1闡釋者開放預購

記者周之鼎／台北報導

日本模型大廠Good Smile Company與Cerevo合作推出出自TV動畫《刀劍神域》，「黑色劍士」桐人愛用的魔劍級別單手劍「闡釋者」， 變成1/1尺寸的高級電驅動玩具登場。

這把劍本身內可裝專用充電電池，內置能辨識動作的感應裝置、音響以及超過700顆的LED燈，劍身燈光與音效會隨著刀劍神域中的劍技動作而變化。 握住劍把部分、擺出招式、給予劍衝擊等動作皆有內置音效。 可使出16連擊的STARBURST STREAM（星光連流擊，舊譯星爆氣流斬），除了能利用聲音辨識發動，也能利用手邊的按鈕發動，發動時還將播放動畫中的配樂，劍技音效也隨之變化。

▲▼1:1闡釋者曾於今年的Anime Japan上展出，並提供參觀者「試砍」。

這把劍本身也可以利用APP讓手機來連線，調整整把劍燈光的顏色，同時也可透過手機播放劍本身所有的音效。據官方資料，內置包含星光連流擊在內，共有七種斬擊音效。不過這把「闡釋者」雖然在台灣也可以輕鬆訂購，但可真是要價不斐，台灣GSC官方網站訂購的話，加上運費要價新台幣34,890元，另有附帶劍盒的版本，定價新台幣43,610元，兩者都還要另付3,500元運費。