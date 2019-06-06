童年回憶來了！Mega Drive Mini收錄42款經典遊戲全數公開

記者周之鼎／台北報導

SEGA Games昨（6/5）日公開「メガドライブミニ（ Mega Drive Mini）」（亞洲版）最後一波的遊戲陣容， Mega Drive Mini共收錄42款懷舊經典遊戲。該懷舊主機預計於2019年9月19日（四）在亞洲地區發售。

Mega Drive自1996年的《魔導物語I》發售以來，已經有20年以上沒有推出新作品了。 這次為了配合Mega Drive Mini的發售，特地開發了2款新作品收錄其中作為本次的主打之一。1款為Taito Corporation的人氣街機作品《太空戰鬥機》。是將1986年登場的街機版移植至僅有Mega Drive才能完美呈現的作品。亦追加了比街機版難度更高的26名BOSS等Mega Drive版獨有的新要素。

而另1款則是全世界無人不曉的熱門動作益智遊戲《俄羅斯方塊》。 與Mega Drive的發售同於1988的年末推出，亦是SEGA專為遊戲中心所打造的傳說級遊戲。 由於2019年剛好迎來俄羅斯方塊的35周年，於是集結現代技術來將這款可說是在日本引發潮流大功臣的初代街機版忠實地移植過來。

以下為所收錄的42款遊戲，每一款遊戲的介紹可至官方網站查詢或觀看介紹影片。

太空戰鬥機

俄羅斯方塊

重裝機兵雷諾斯

魔法寶石

出擊飛龍

龍少女戰士 艾莉西亞

雪人兄弟

Slap Fight

暴力摩托車Ⅱ

光明與黑暗續戰篇Ⅱ 古代的封印

怪物世界Ⅳ

夢幻模擬戰Ⅱ

大魔界村

超級忍

戰斧

神奇男孩Ⅴ 怪物世界Ⅲ

魔法氣泡

夢幻之星 ～千年紀的終結～

Puzzle & Action: Tant-R

洛克人機器世界

雷神傳說 ～光之繼承者～

異形戰士

閃電出擊Ⅲ

我愛米奇 奇幻城堡大冒險

銀河武者

索尼克

Super Fantasy Zone

秘境魔寶 ～皇帝財寶 ～

我愛米奇＆唐老鴨 奇幻魔法箱

怒之鐵拳Ⅱ 死鬥的鎮魂歌

魂斗羅 鐵血兵團

SEGA 遊戲大合輯 超值版

太空哈利 Ⅱ

石中劍

暴力足球

光明與黑暗續戰篇 〜眾神的遺產〜

索尼克 2

OutRun2019

銀河快槍手

惡魔城 血族

魔法氣泡通

漫畫地帶