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寶可夢超巨大化！第八世代正統續作《寶可夢 劍/盾》公開詳情

記者周之鼎／台北報導

任天堂於今（6/5）日進行直播節目「Pokémon Direct」，正式公開今年在將於11月15日在Nintendo Switch上全球同步獨佔發售《寶可夢 劍/盾》（包含繁體中文），同時也公開了本次遊戲的各項細節。

繼上次公開第八世代遊戲的地圖伽勒爾地區與初始御三家敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥後，本次公開了許多的遊戲實機畫面，包含伽勒爾地區對戰、道館。新的寶可夢則有毛辮羊、幼棉棉、暴噬龜、鋼鎧鴨等全新寶可夢，此外也展示了向是幼棉棉進化後成為「白蓬蓬」的樣子。除了第八世代的新寶可夢以外，玩家也有機會碰到舊世代的寶可夢。

製作人透露，城市之間相連的曠野地帶最容易遇到寶可夢，此外本次也透露了新要素「極巨化」，極巨化會讓寶可夢變的十分龐大，企劃總監岩尾和昌表示，所有寶可夢都可以進行極巨化，除了身體變得巨大外，將擁有特殊招式以及基礎能力強化。但一次的對戰只能使用一次極巨化，經過三個回合將會變回原本的樣子，因此如何利用極巨化將是玩家最需要思考的課題。

此外也可以透過近距離或遠距離網路連線，讓四名玩家共同挑戰極巨化的寶可夢，這稱為極巨團體戰，這種對手不但有特別的能力，也不會因為時間變回原來的樣子。在對抗過程中，僅有其中一位玩家可以使用一次極巨化，若能在極巨團體戰中獲勝，最後也有機會捕捉這些極巨寶可夢，野生極巨化寶可夢也會隨著天氣、地點等而改變。

除此之外，製作團隊也公開數位本次作品的重要NPC角色，包含了主角的勁敵赫普、寶可夢博士木蘭博士和她的女兒索妮亞，以及不曾落敗的現任冠軍「丹帝」，和使用草系寶可夢的道館館主亞洛。在道館部分，也將入了極巨化的對戰，無論是玩家或是道館館主都可以使用極巨化，這也讓本次道館的場地變的相當大。

在直播最後，製作人增田順一也公開了本次《寶可夢 劍/盾》的兩個看板神獸「蒼響」與「藏瑪然特」的樣貌，未來在故事中如何呈現就有待玩家發掘。

關鍵字：精靈寶可夢SwitchNS

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