ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

搶在E3前！Google雲端遊戲平台Stadia本週公開收錄遊戲與售價

記者周之鼎／台北報導

被譽為遊戲產業最大挑戰的Google雲端遊戲服務「Stadia」在今年公開後震撼全球遊戲產業與玩家，而面對下週即將展開的全球最大E3電玩展，Stadia也蓄勢待發，Google於今（6/4）日公開，將於台灣時間6月7日0時進行線上直播，將公開Stadia收錄的遊戲，以及玩家最關心的收費模式、價格和更多細節。

Stadia在今年的3月的遊戲開發者大會上正式發表， Stadia 並不是一台主機或是機上盒之類的玩意，而是利用瀏覽器在各種平台，包括了電腦、電視、手機、平板等任何有螢幕的可上網設備以串流的方式遊玩遊戲，並可隨時切換平台。 甚至在 YouTube 看到一個你有興趣的遊戲，只要點擊對應的連結，Chrome 就會開一個新視窗讓你直接玩了，所有的遊戲相關運算都由 Google 的伺服器端負責，再把畫面丟回到你的瀏覽器上，因此再也沒有設備「跑不跑得動這款遊戲」的問題。

Stadia支援4K解析度、60FPS、HDR以及環繞聲，未來還將支援到8K解析度、120以上的FPS。而玩家最關心的延遲問題，則將透過ISP業者的伺服器直接連到 Google 的雲端伺服器，省去平時上網會經過數個節點的流程，讓雲端遊玩大幅縮短延遲時間。不過Google也已經表示， Stadia將於今年率先在美國、加拿大、英國、歐洲上線，雖然台灣玩家也許還得再等等，但依然可鎖定本次的直播來瞭解Stadia的運作模式。

關鍵字：Google谷歌遊戲雲端stadia

推薦閱讀

搶在E3前！Google雲端遊戲平台Stadia本週公開收錄遊戲與售價

竟然20年了！《火影忍者》將於日本舉辦大型慶祝活動

一延再延！《莎木3》又將延期至11月發售

緩步走入歷史 3DS未來4個月沒遊戲上市

《極速領域》改版活動徵文送機車　頭獎故事惹哭網友

《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》將發售Switch繁中版

宏達電攜手HBO強化VR內容　獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》

前SIET總經理江口達雄結束台灣之旅 轉調上海拉拔對岸PS業務

臉紅心跳的端午節！《戀與製作人》海角假日限定SSR羈絆登場　

倒數三話！漫畫《食戟之靈》突宣布即將完結

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《莎木3》又將延期至11月發售

《火影忍者》將舉辦20週年慶祝活動

《戀與製作人》限定SSR羈絆登場

3DS未來4個月沒遊戲上市

《食戟之靈》突宣布即將完結

《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕

《極速領域》改版活動徵文送機車

《巫師》真人電視劇殺青

Google雲端遊戲本週公開詳情

最新新聞

Google雲端遊戲本週公開詳情

《火影忍者》將舉辦20週年慶祝活動

《莎木3》又將延期至11月發售

3DS未來4個月沒遊戲上市

《極速領域》改版活動徵文送機車

Array

宏達電攜手HBO強化VR內容　獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》

前SIET總經理江口達雄結束台灣之旅

《戀與製作人》海角假日限定SSR羈絆登場　

《食戟之靈》突宣布即將完結

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366