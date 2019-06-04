搶在E3前！Google雲端遊戲平台Stadia本週公開收錄遊戲與售價

記者周之鼎／台北報導

被譽為遊戲產業最大挑戰的Google雲端遊戲服務「Stadia」在今年公開後震撼全球遊戲產業與玩家，而面對下週即將展開的全球最大E3電玩展，Stadia也蓄勢待發，Google於今（6/4）日公開，將於台灣時間6月7日0時進行線上直播，將公開Stadia收錄的遊戲，以及玩家最關心的收費模式、價格和更多細節。

Stadia在今年的3月的遊戲開發者大會上正式發表， Stadia 並不是一台主機或是機上盒之類的玩意，而是利用瀏覽器在各種平台，包括了電腦、電視、手機、平板等任何有螢幕的可上網設備以串流的方式遊玩遊戲，並可隨時切換平台。 甚至在 YouTube 看到一個你有興趣的遊戲，只要點擊對應的連結，Chrome 就會開一個新視窗讓你直接玩了，所有的遊戲相關運算都由 Google 的伺服器端負責，再把畫面丟回到你的瀏覽器上，因此再也沒有設備「跑不跑得動這款遊戲」的問題。

Stadia支援4K解析度、60FPS、HDR以及環繞聲，未來還將支援到8K解析度、120以上的FPS。而玩家最關心的延遲問題，則將透過ISP業者的伺服器直接連到 Google 的雲端伺服器，省去平時上網會經過數個節點的流程，讓雲端遊玩大幅縮短延遲時間。不過Google也已經表示， Stadia將於今年率先在美國、加拿大、英國、歐洲上線，雖然台灣玩家也許還得再等等，但依然可鎖定本次的直播來瞭解Stadia的運作模式。