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《戀與製作人》限定SSR羈絆登場　 端午節全新活動同步開跑

《戀與製作人》限定SSR羈絆登場　 端午節全新活動同步開跑（圖／網石棒辣椒提供）

科技中心／綜合報導

網石棒辣椒今(3日)宣布，超人氣戀愛經營手遊《戀與製作人》全新「海角假日」活動，即將於本週四(6日)限時開啟，共有4張全新夏季主題SSR羈絆登場，等著玩家來蒐集；此外，端午節全新活動即將展開，玩家不僅能獲得豐富獎勵，更有機會體驗與4位男主角的夏日劇情，將能和心愛的他一起度過甜蜜端午節。

初夏到來，天氣漸漸炎熱，《戀與製作人》將邀請玩家一同到海邊度過浪漫假日。從6日起至19日止，玩家可前往每位男主角的專屬副本，使用「幸運船票」拍攝將可獲得「純真貝殼」。累計一定數量的「純真貝殼」後，不但可領取4位男主角海角夏日的限定R羈絆，也可獲得SSR羈絆碎片，並合成限定SSR羈絆。

《戀與製作人》限定SSR羈絆登場　 端午節全新活動同步開跑（圖／網石棒辣椒提供）

此外，在拍攝關卡時，將有機會觸發限定的「突發事件」。玩家回答突發事件後，會獲得額外「純真貝殼」獎勵，而相關故事也會收錄至「夏日事件簿」，一點一滴累積出兩人專屬的浪漫回憶，只要集滿全部事件，還會獲得額外好禮獎勵。

慶祝海角假日登場，活動期間內首次登錄遊戲，玩家將可收到來自4位男主角每人各一封信件，每封信件將免費送上66張幸運船票。官方提醒，活動結束後，將暫無管道可以獲得海角假日系列羈絆。

本次更新後，「24-hour」系統的「商店」長期上架全新「許墨．離弦」SSR羈絆碎片，玩家可以利用在24-hour系統中挑戰所獲得的「挑戰獎章」兌換羈絆碎片，集滿一定數量的羈絆碎片後，即可合成全新許墨SSR羈絆。

端午節將至，《戀與製作人》同步推出應景的端午節活動，快來與男主角來場初夏端午之約。從即日起至18日止，玩家每天可在活動頁面的格子玩「戳戳樂」，每戳一格都會獲得隨機鑽石、告白心願、金幣等小驚喜；戳到一定數量的格子，還可開啟端午節限定劇情。

《戀與製作人》限定SSR羈絆登場　 端午節全新活動同步開跑（圖／網石棒辣椒提供）

《戀與製作人》限定SSR羈絆登場　 端午節全新活動同步開跑（圖／網石棒辣椒提供）

在端午節限定劇情中，男主角們都將「獻聲」登場，玩家也能邀約男主角一起參加端午限定活動，其中有機會可以與男主一起包粽子，粽子還可選擇甜粽或鹹粽口味，快來體驗和心儀的他度過最特別的端午節！

端午佳節，男主角們紛紛捎來祝福訊息和福利信件，給最親愛的你！6月7日至9日期間登錄遊戲，玩家將會獲得來自4位男主角的專屬訊息，可與男主角互動。另外，4位男主角也將為玩家遞上祝福信件，附上鑽石好禮，要讓玩家開心度端午，而官方也提醒玩家們，記得登錄遊戲收下男主角最誠摯的祝福！

《戀與製作人》推出全新6月份簽到羈絆，歡迎玩家跟許墨一同度過6月初夏時節，將會是送給彼此最好的禮物！玩家只要於6月份每日簽到，累積滿28天，即可領取「許墨．禮物」限定羈絆。

關鍵字：手機遊戲網石棒辣椒戀與製作人

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