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前SIET總經理江口達雄結束台灣之旅 轉調上海拉拔對岸PS業務

▲台灣索尼互動娛樂高層異動 總經理首次換台灣人負責。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

許多PlayStation的玩家在參與活動時，都曾經見過SIET（台灣索尼互動娛樂）這一位說著流暢中文的日本人總經理江口達雄，而今日上海索尼互動娛樂發表江口達雄將轉任至該地，接替現任總裁添田武人，成為上海索尼互動娛樂新任總裁。

江口達雄出身日本九州，大學畢業後即進入索尼任職，先前就曾在台灣、上海派駐多年，負責過許多不同的索尼家電、或是筆電等電子產品，直到2012年接下台灣索尼互動娛樂的總經理一職到今年，時間長達六年半。江口達雄任內最著名的事蹟就是整頓PS台灣通路，由當時的總代理訊源手上拿回了自主通路權，並以簽約店等方式規束台灣店家，對玩家最顯著的影響就是平抑價格亂象，同時也遏止了「偷跑」等行為。並透過邀請大咖製作人來到電玩展等方式，讓PS4重新搶佔玩家目光。

江口達雄在任這六年間的另一個改變就是與SIEJA中文化中心總監陳云云共同推動主機遊戲的中文化，成功大量催生中文化遊戲，數年來的成果使的日本開始重視中文化市場，至今各家日本大廠都已經先後建立中文化團隊，日產一線大作幾乎已經沒有不中文化的作品。也讓許多台灣玩家已經養成了「沒中文不玩」的觀念。

▲江口達雄已經連續數年都以Cosplay現身為當年台北電玩展PS攤位開幕。

而台灣索尼互動娛樂已於4月宣布， SIET副總經理「蘇永生」獲任命於2019年4月1日起出任總經理一職，也是PS來台設立公司後首位台灣人總經理。

▲台灣索尼互動娛樂高層異動 總經理首次換台灣人負責。（圖／廠商提供）

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