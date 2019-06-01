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《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式

電競中心／綜合報導

網石公司今日宣布，旗下高品質策略MMO手機遊戲《鐵之王座：Iron Throne》慶祝上市一週年，推出多項更新讓玩家遊玩體驗。從即日起，玩家有更多機會宣示主權、授予他們信任的英雄們更進一步的權力，也可觀看故事模式中的全新劇情。

本次《鐵之王座：Iron Throne》一週年更新內容中，包含次元戰加入即時戰略模式「雙人對決」。領主們可以直接在戰場上運用多樣技能參與戰鬥。這個對戰模式，為次元戰帶來除目前「故事模式」PVE模式以外的全新玩法。

《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式（圖／Netmarble提供）

雙人對決時，玩家可以即時與其他領主對戰，並進一步謀略、配置自己的英雄和部隊，如安排獸人、亡靈騎士、龍等特殊兵種到最前線，也可使用英雄技能，如使用魔法施展技能來擊退敵方的部隊和領主。

本次更新也加入「技能成長」系統，玩家能將英雄們訓練得更加強大。這套系統是建立在目前以裝備提升為主的系統之上，領主們可以利用本次週年更新所新增的技能增強系統，讓英雄們獲得全新技能，藉此增強自己喜愛英雄的能力和戰略功能。

《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式（圖／Netmarble提供）

配合全新多樣內容更新，《鐵之王座：Iron Throne》也加入萬眾矚目的全新第四季「村莊模式」故事，玩家將能暢玩全新內容，並贏得豐富好禮。當玩家完成第四季後，將可領取以下獎勵：

玩家將能解鎖發想自維京民族、來自北方大地諾爾丹斯的英雄--神秘的咒術師哈肯。這位全新英雄是村莊模式第四季裡的主要角色，玩家只要完成史詩任務第三季，即可招募這位全新英雄。

除哈肯外，玩家也可得到維京主題的黑魯加裝備套裝，包含頭盔、皮甲、手杖、腰包、耳環等。來幫自己的英雄穿戴全新套裝。這套全新裝備將能讓英雄提升資源採集的速度。

《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式（圖／Netmarble提供）

在《鐵之王座：Iron Throne》中，玩家可合作建立強大同盟，並肩對抗其他玩家，在遊戲中對戰並奪取王座，打造專屬自己的故事並以成為國王為目標。領主們在以3D高畫質建構的擬真世界裡，透過多樣化的遊玩模式，體驗讓人過癮的戰鬥模式，徵招並培養自己的英雄角色，體驗前所未見的全新戰略遊戲體驗。

關鍵字：手機遊戲Netmarble鐵之王座

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