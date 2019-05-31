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《傳說對決》納2019東南亞運正式項目　AWC大賽七月越南開打

《傳說對決》納2019東南亞運正式項目　AWC大賽七月越南開打（圖／Garena 提供）

▲ 《Garena傳說對決》AWC 世界大賽即將在越南開打。（圖／Garena 提供）

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》2019 AWC 世界大賽（Arena of Valor World Cup），將於 6 月 9 日 GCS 賽區 AWC 代表隊選拔賽結束後於台北進行小組賽分組抽籤，抽籤過程將進行全程英語直播，為即將來臨的列強爭鬥點燃戰火。

繼上週 MAD Team 以直落四的成績橫掃對手，狂勝 TXO 奪下 GCS 賽區第一支 AWC 代表隊參賽資格後，緊接著 TXO、NVM 與 ONE Team 將於下周末（6/8-9）進行兩日的冒泡賽爭奪 GCS 賽區第二支 AWC 代表隊資格，並和 GCS 春季職業聯賽冠軍隊伍 MAD Team 一同前往越南征戰 AWC，與來自包括北美、韓國、日本等地區共 12 支參賽代表隊一戰高下，全力問鼎世界冠軍。

隨著 2019 AWC 世界盃即將開戰，各區的選拔賽也紛紛落幕，GCS 職業聯賽的觀看熱度更是節節高升，本季 GCS 職業聯賽在有知名樂團五月天「怪獸」擔任精神領袖的戰隊 TXO 及由國際知名藝人余文樂創辦的戰隊 MAD Team 雙雙加持之下，開季首週就累計突破百萬觀看人次，緊張刺激的季後賽總決賽更是創下單日超過百萬觀看的成績，充分顯示《傳說對決》穩定發展的電競手遊領導地位。

《傳說對決》納2019東南亞運正式項目　AWC大賽七月越南開打（圖／Garena 提供）

▲ TXO 精神領袖五月天怪獸在上周末冠軍賽前替選手喊聲打氣。（圖／Garena 提供）

繼 7 月《傳說對決》AWC 世界盃落幕之後，全球玩家將可期待於年底參與《傳說對決》規模最大的世界級賽事盛會「AIC國際賽」，官方已確認 AIC 國際賽將於今年 11 月初舉行，並不影響各戰隊好手參加 12 月即將舉辦的東南亞運動會（Southeast Asia Games）。

2019 年東南亞運動會今年於菲律賓舉行，《傳說對決》繼 2018 年成為亞運電子競技項目示範賽項目後，今年首次納入正式獎牌競賽項目，成為官方公布的五項電子競技賽事之一。

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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