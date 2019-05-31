日版《戰女》收攤　官方今發公告「7/31停止營運」

▲ 《戰鬥女子學園》日本版將營運到 7 月 31 日。（圖／翻攝自バトルガール ハイスクール官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

《戰鬥女子學園》日本版在今日發出推特公告，表示遊戲將在台灣時間 7 月 31 日 14:00 結束營運，讓許多玩家十分詫異，雖然官方藉此在推特中補充，預定將在今年夏天推出《機戰少女 Alice》的合作活動，但仍舊還是讓許多玩家對於停運一事表示相當震驚。

《戰鬥女子學園》是由日本 COLOPL 公司開發的遊戲作品。最早在 2015 年 4 月於日本推出 Android 和 iOS 版本。在遊戲設定中，地球因為外來物種「伊洛斯」的侵略而使人類所剩無幾，玩家要扮演一女子學園的教師，培育學園的學生來對抗外來物種，遊戲當中除了對戰之外，玩家也能跟學園的學生互動並培養親密度來提升能力。

遊戲在日本上市營運至今已經將近 4 年又 3 個月左右的時間，中文版由台灣 So-net 負責營運，在中文版推出之時，遊戲也因為台日兩版的版本落差相當短的緣故，在當時的台灣市場算是相當少見的營運案例之一，如今日本版宣布只營運到 7 月 31 日，和日本版本幾乎是相隔不遠的中文版將極有可能跟著吹熄燈號，《ETtoday新聞雲》記者致電 So-net 公關部門詢問此事，對此 So-net 回應目前暫時不方便透露太多。



