《棕色塵埃》更新3名豪宅傭兵　「女皇帝」活動開跑

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由韓國公司NEOWIZ營運的戰略RPG手機遊戲《Brown Dust－棕色塵埃》今（30）日公佈，即日起展開為期一個月的「女皇帝－依莎蘿娜故事活動」，凡是參加活動的玩家，即可獲得5星技能書、鑽石等優渥獎勵。而本次更新也將加入3名全新豪宅管家傭兵「安娜塔西亞」、「安東尼奧」、「坎娜」。

帝國小女皇「依莎蘿娜」以可愛的外貌備受眾多團長大人們的喜愛，即日起舉辦一個月以依莎蘿娜故事及周圍人物為主題的活動。「依莎蘿娜逃家事件活動」，玩家只要在戰役、符文寺院、決鬥場及新星決鬥場取得勝利，並以獲得的道具來追蹤「依莎蘿娜」的行蹤，蒐集線索且完成追加任務，即可得到5星技能書、鑽石等。

此外，即日起至6月20日，每天開放玩家參與OX問答活動，每位玩家僅限5次，如答對題目將依各階段獲得答對獎勵，即便答錯也會獲得鼓勵獎勵，最終結算將依照累積分數而得到鑽石、5星升星之星等好禮。

本週《Brown Dust－棕色塵埃》全新登場的傭兵分別有，5星攻擊型傭兵「安娜塔西亞」是會跳過第一個敵人進行十字範圍攻擊的傭兵，給予攻擊型或支援型的敵軍造成強大傷害；5星防禦型傭兵「安東尼奧」能夠直接攻擊後排敵人，技能特色是會對敵人刻下標誌，使敵軍攻擊自己方的傭兵；4星攻擊型傭兵「坎娜」具備高輸出能力，可以有效打擊攻擊型、防禦型的敵人。

除此之外，即日起正式啟動簽到獎勵（四週）、玩家大回饋促銷活動（兩週）以及強化特效藥掉落（兩週）等系列活動。「簽到獎勵活動」只要於指定時間內登入遊戲，可領取3－5星隨機傭兵、馬蹄等；「玩家大回饋促銷活動」，凡購買鑽石BONUS商品即可獲得「依莎蘿娜寶箱」，開啟寶箱有機率得到5星技能書、5星傭兵隨機卷等道具，商城也將同步推出5星技能書、高級契約書、金幣等多樣道具的特別限定禮包。 官方還會在6月13日舉辦為期兩週的傭兵經驗值加倍及開放全部封印水晶洞穴活動，多樣豐富活動，好禮回饋大方送。