ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《棕色塵埃》更新3名豪宅傭兵　「女皇帝」活動開跑

《棕色塵埃》更新3名豪宅傭兵　「女皇帝」活動開跑（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

由韓國公司NEOWIZ營運的戰略RPG手機遊戲《Brown Dust－棕色塵埃》今（30）日公佈，即日起展開為期一個月的「女皇帝－依莎蘿娜故事活動」，凡是參加活動的玩家，即可獲得5星技能書、鑽石等優渥獎勵。而本次更新也將加入3名全新豪宅管家傭兵「安娜塔西亞」、「安東尼奧」、「坎娜」。

帝國小女皇「依莎蘿娜」以可愛的外貌備受眾多團長大人們的喜愛，即日起舉辦一個月以依莎蘿娜故事及周圍人物為主題的活動。「依莎蘿娜逃家事件活動」，玩家只要在戰役、符文寺院、決鬥場及新星決鬥場取得勝利，並以獲得的道具來追蹤「依莎蘿娜」的行蹤，蒐集線索且完成追加任務，即可得到5星技能書、鑽石等。

此外，即日起至6月20日，每天開放玩家參與OX問答活動，每位玩家僅限5次，如答對題目將依各階段獲得答對獎勵，即便答錯也會獲得鼓勵獎勵，最終結算將依照累積分數而得到鑽石、5星升星之星等好禮。

本週《Brown Dust－棕色塵埃》全新登場的傭兵分別有，5星攻擊型傭兵「安娜塔西亞」是會跳過第一個敵人進行十字範圍攻擊的傭兵，給予攻擊型或支援型的敵軍造成強大傷害；5星防禦型傭兵「安東尼奧」能夠直接攻擊後排敵人，技能特色是會對敵人刻下標誌，使敵軍攻擊自己方的傭兵；4星攻擊型傭兵「坎娜」具備高輸出能力，可以有效打擊攻擊型、防禦型的敵人。

《棕色塵埃》更新3名豪宅傭兵　「女皇帝」活動開跑（圖／業者提供）

除此之外，即日起正式啟動簽到獎勵（四週）、玩家大回饋促銷活動（兩週）以及強化特效藥掉落（兩週）等系列活動。「簽到獎勵活動」只要於指定時間內登入遊戲，可領取3－5星隨機傭兵、馬蹄等；「玩家大回饋促銷活動」，凡購買鑽石BONUS商品即可獲得「依莎蘿娜寶箱」，開啟寶箱有機率得到5星技能書、5星傭兵隨機卷等道具，商城也將同步推出5星技能書、高級契約書、金幣等多樣道具的特別限定禮包。 官方還會在6月13日舉辦為期兩週的傭兵經驗值加倍及開放全部封印水晶洞穴活動，多樣豐富活動，好禮回饋大方送。

關鍵字：手機遊戲NEOWIZ棕色塵埃

推薦閱讀

微軟宣布將推出PC版「Xbox Game Pass」服務

ZOTAC CUP首屆慈善盃全球實況主競逐300萬元公益獎金

《黑色沙漠M》新道具「徽章」登場　黑精靈模式再推優化版

《Overhit》全球版本今推出　網紅千千、狠愛演跨刀拍片支援

Ubisoft E3 展前發表會將揭露全新作品有中文直播

翻轉笨重印象 微星推三款輕薄電競主機

走不出主站光環！YouTube遊戲頻道走入歷史　功能回歸主站

《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看

《Pokémon Sleep》2020年亮相　玩家睡覺也能玩遊戲

歷代訓練家登場！手遊新作《精靈寶可夢大師》預定2019年推出

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《精靈寶可夢大師》2019年推出

《MARVEL未來之戰》推更新

寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

《跑跑薑餅人》公會戰正式開打

HAEGIN新作《全壘衝突》迎改版

微軟將推出PC版Xbox Game Pass

《海島紀元》iOS版本上線

ZOTAC CUP競逐300萬元公益獎金

《棕色塵埃》更新3名豪宅傭兵

《Overhit》全球版本今推出

最新新聞

微軟將推出PC版Xbox Game Pass

ZOTAC CUP競逐300萬元公益獎金

《黑色沙漠M》新道具徽章登場

《Overhit》全球版本今推出

Ubisoft 宣布E3展前發表會揭露新作

微星推三款輕薄電競主機

走不出主站光環！　YouTube遊戲頻道走入歷史

《絕地求生M》迎第七賽季

《Pokémon Sleep》2020年亮相

《精靈寶可夢大師》2019年推出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366