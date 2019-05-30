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《Overhit》全球版本今推出　網紅千千、狠愛演跨刀拍片支援

《Overhit》全球版本今推出　網紅千千、狠愛演跨刀拍片支援（圖／Nexon提供）

記者樓菀玲／台北報導

NEXON宣布旗下RPG華麗之作《OVERHIT》全球版本於今日正式推出，《OVERHIT》全球版本聲優演出，將保留玩家最喜愛的日本知名聲優，如石川由依、內田彩、井口裕香等原音，另外在事前活動參與預約的玩家，將會於遊戲中獲得SSR等級的「蘇菲亞」，以下為最新的遊戲上市資訊與遊戲內容。

《OVERHIT》是款收集各種英雄展開戰鬥的 RPG類型遊戲，遊戲戰鬥進行方式是以半回合制的形式進行，主打遊戲特色是戰鬥畫面的特效媲美家機遊特效，如同在欣賞CG電影級的招式特效演出。《OVERHIT》在上市階段將可以體驗到的十分豐富的遊戲系統以及多重副本玩法，其中更是以七曜之地、次元之門以及玩家最喜歡的連線討伐戰與一拚高下的鬥技場等內容最受討論，官方期盼各位玩家都能夠在遊戲上市後，體驗到超越過往RPG類型遊戲的華麗視覺與聽覺饗宴。

《Overhit》全球版本今推出　網紅千千、狠愛演跨刀拍片支援（圖／Nexon提供）

除此之外，《OVERHIT》於上市期間也邀請多位知名台港Youtuber與Coser進行遊戲中人氣英雄的角色扮演；其中更特別邀請第一次參與遊戲角色扮演的美食水水千千、陳彥婷以及屏東最帥狠愛演擔綱演出，從服裝的製作到英雄妝容的呈現以及拍攝過程，都是以最高規格華麗的還原《OVERHIT》人氣角色蘇菲亞、布羅莎姆、賈斯柏以及馬爾皮翁，希望可以帶給玩家耳目一新的英雄呈現。

《OVERHIT》是由NAT Games開發新作，是款聚集各路英雄參與戰鬥的 RPG。遊戲以Unreal Engine 4打造，呈現出手機遊戲華麗的高水準畫質。擁有電影般技能演出的120名英雄角色，以及如同觀看電影般的短篇劇情是其最大的亮點，更多遊戲資訊可至《OVERHIT》官方網站或官方粉絲團查詢。

關鍵字：手機遊戲NexonOverhit

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