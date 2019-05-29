寶可夢迷照過來！寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

記者周之鼎／台北報導

傑仕登宣布，風靡全球，同時深受世界各地大朋友、小朋友喜愛的寶可夢，即將在6/6 (四)～7/10(三)期間，於新光三越台中中港店，舉辦「寶可夢 園遊會」活動，活動現場不但將會設立快閃店，讓台灣寶可夢的粉絲可以購買到日本Pokémon Center所販售的各式各樣週邊外，還有寶可夢的各種小型付費遊樂設施空運來台，讓台灣粉絲也能體驗各式各樣饒富趣味內容。

去年12月於三創登場，創造空前盛況、引發搶購熱潮的精靈寶可夢快閃店，將再次於台中新光三越中港店的「寶可夢 園遊會」中，展開為期一個月的限定開設。不但將陳列日本Pokémon Center現階段最新原裝進口商品外，也將販售各式多樣化寶可夢相關的週邊商品。

以各種寶可夢角色為主題，廣受粉絲熱愛的寶可夢小型付費遊樂設施，本次藉由「寶可夢 園遊會」，也將特地登台與各位台灣的大朋友、小朋友們見面。現場將會設置三款付費遊樂設施，讓大家在選購限定商品之餘，也能一齊體驗各式豐富遊戲內容。

此外，新光三越中港店的門口，於活動期間也將設置七米高的皮卡丘氣球，迎接每一位前來的訓練家朋友們，皮卡丘以及伊布也將會在每個周末，現身於園遊會的現場陪伴各位。本次也於現場設置廣受好評的Pokémon TRETTA機台，供各位遊玩同樂！ 並決定將於6月22日當天，舉辦Pokémon TRETTA大賽，詳細資訊將於日後公開。





