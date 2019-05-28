《完美世界M》今起開放雙平台預註冊　力邀張惠妹擔任代言人

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由艾玩天地所代理的跨世代MMORPG手遊《完美世界M》，官方宣布於今(28)日重磅宣告天后張惠妹成為《完美世界M》代言人，並同步開放台港澳地區Google Play與App Store兩大平台預註冊，玩家於即日起完成預註冊，即可在遊戲上市時獲得《好想兔》遊戲內貼圖。

官方在今日宣佈邀請「殿堂級天后-張惠妹（aMEI）」成為《完美世界M》代言人，樂壇天后將攜手完美王者旋風橫掃這個夏天。天后將展開雙翼維護完美大陸的生存與和平，並熱血號召玩家成為下位完美修真者。此外，官方也在今日發出公告表示，即將宣布第二組重量級團體代言人，他們將聯手天后張惠妹激起全新狂潮，不論是在視覺、聽覺都將帶來完美震撼。

另外，官方也在今日釋出修真、黃昏聖殿等副本介紹，修真副本是遊戲中必經的修練過程，由六名成員組隊前往挑戰副本可以取得許多高級裝備與精靈，獎勵豐厚並能提高修真等級後解鎖技能。其中大家熟悉的《青衣子》也在修真副本中登場，百變型態變身為怨靈，就等玩家們前來體驗能否躲過他的終極大招。

黃昏聖殿是手遊中修真者們獲得大量裝備、材料重要的來源之處，修真者到達59級後開放。特別要注意的是最後關卡【上古惡魔-十方俱滅】將進行階段轉化施展【毀天滅地】技能，團隊需相當注重躲避，走位和配合顯得相對重要。