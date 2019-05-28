《魔力寶貝Ｍ》事前預約開放　6/4起限時啟動封測

記者樓菀玲／台北報導

由橘子集團旗下好蹦代理，SQUARE ENIX 官方出品的經典日系MMORPG手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》，日前(5/21)官方首度釋出遊戲官網、LOGO視覺及事前預約日期，迅速獲得廣大粉絲熱烈迴響，許多玩家們紛紛期待經典回憶即將還原在手遊世界中。今(28)日官方正式宣布事前預約開跑，玩家只要在官網完成事前預約，即可獲得限定猛寵「火焰之刃」。

不僅如此，更首度橫跨三大平台同步啟動預約系列活動，玩家將可同時參與多平台預約，搶拿眾多虛寶好禮，如：前往《beanfun!》完成預約可獲得獨家超狂虛寶箱，而為了回饋期待已久的玩家們，官方將於6月4日中午12點整，開放台港澳Android用戶，搶先體驗為期7天的「刪檔封測」活動，同時於官網開放「預先創角」活動，讓玩家提前註冊自己喜愛的ID。

《魔力寶貝M》是由日本遊戲大廠SQUARE ENIX 官方出品的經典回合制MMORPG手機遊戲，保留了台灣七、八年級生青春回憶的遊戲始祖「魔力寶貝」的原作核心元素，完美移植了端遊內多元職業、經典回合制與寵物養成系統，同時因應新時代手遊玩家的習性，搭配手機平台介面進行玩法優化，強化社群互動的系統與任務，提供更豐富的遊戲體驗。

除了《魔力寶貝M》事前預約系列活動即日起正式展開，為了讓台港澳玩家能搶先體驗《魔力寶貝M》手遊的魅力，今日更宣布6月4日中午12點起開放Android用戶搶先參與「刪檔封測」活動。不只如此，官網同日也將開放「預先創角」活動，讓玩家能提前呼朋引伴，搶先在同一個伺服器卡位，並註冊自己喜愛的角色與ID名稱。

即日起至《魔力寶貝Ｍ》官方網站，參與事前預約活動，按讚或分享粉絲團專頁，並留下手機號碼，即可獲得遊戲58等級地圖才能封印的強力猛寵「火焰之刃」，「火焰之刃」可透過特定料理幻化成武器型態，將會是遊戲初期新手玩家的得力夥伴。

除官網可完成事前預約外，《魔力寶貝M》本次與《beanfun!》合作，並誠意滿滿祭出超多獨家獎勵！只要下載beanfun!，並訂閱beanfun!遊戲，進入《魔力寶貝M》活動頁面，完成預約即可獲得超狂虛寶箱「beanfun!獎勵箱」，內容包含：可大幅度提升能力的戒指*1、金幣40,000、特製寵物經驗藥*5、寵物天賦轉換藥水*1、洗練藥水*1、圖鑑卡袋*1等。

不僅如此，beanfun!會員只要參與《魔力寶貝M》預約活動，還可免費入手Q萌又帥氣的《魔力寶貝Ｍ》角色貼圖，讓玩家聊天時也能用貼圖表心意，最後完成帳號申請、事前預約、預先創角三個活動，加碼再贈「beanfun!零用金」。