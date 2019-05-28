比現在頂級SSD快四倍！技嘉發表AORUS頂級PCIE4.0 SSD

記者周之鼎／台北報導

現在每個人的電腦中多半都已經習慣使用SSD（固態硬碟），技嘉在今天的AORUS新品發表會中，發表了全包覆式純銅散熱片設計的AORUS PCIe Gen4 M.2 SSD及全球首款搭載8TB容量，循序讀取效能可達15000MB/s以上的PCIe 4.0 NVMe SSD，提供玩家最極致的電腦使用體驗。

隨著AMD於昨日發表7奈米製程第三代Ryzent處理器，技嘉對應的AORUS X570系列主機板率先支援最新的PCIe 4.0規格，透過最高達的32GB/s（x16）的傳輸頻寬，提供比上一代高一倍的傳輸速率，讓包括顯示卡、PCIe NVMe AIC SSD及M.2 NVMe SSD等裝置可以解開封印。不再受限於以往的頻寬不足而導致的效能限制。此外，技嘉為了讓PCIe 4.0周邊產品可以進一步發揮效能表現，特別採用低阻抗的伺服器等級電路板設計，加上PCIe 4.0超頻控制晶片的加持，讓PCIe頻寬再提高，有效增加PCIe儲存裝置的資料傳輸量，並增益處理器及記憶體的超頻能力，幫助玩家進一步榨出相關電腦周邊產品的隱藏效能，傳輸速度再次突破極限。

▲PCIE4.0的讀取速度可達到近5000mb/s。

技嘉現場也兩組展示機主機，以實際測試證實AORUS NVMe PCIe Gen4 M.2 SSD讀取速度比PCIe 3.0 SSD高出40％的效能表現。並展現出全包覆式雙面散熱純銅散熱器能為PCIe 4.0 SSD在高速運作時提供的強大散熱，本次發表會的另一個重頭戲為循序讀取速度高達15000MB/s的8TB大容量SSD，透過AORUS最新的M.2 PCIe 4.0轉接卡，整合四組PCIe 4.0 M.2 SSD建構RAID 0磁碟陣列，創造出媲美伺服器等級的大容量、超高速儲存裝置新選擇。



