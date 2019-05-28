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我同事怪怪的？遊戲一直輸還能笑嘻嘻⋯網：一定是玩這款神GAME

滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 遊戲最大特色就是讓人「不想贏只想輸」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者樓菀玲／台北報導

最近玩家之間瘋傳一款手機遊戲，有別於以往傳統遊戲追求勝利的性質，這款遊戲的最大特色就是讓人「不想贏只想輸」，就連辦公室也有同事正在瘋玩這款作品。

至於為什麼玩家玩這款遊戲「只想輸」卻不想贏，原來是因為一旦遊戲戰鬥失敗，玩家所操控的角色立繪將會有了極大的不同，原本包緊緊的角色在敗戰的瞬間，一秒變成「服裝大破」，身上完好的衣服因為敗北而瞬間變得殘破不堪，這樣的設計在玩家之間可說是蔚為話題。

我同事怪怪的？遊戲一直輸還能笑嘻嘻⋯網：一定是玩這款神GAME（圖／好玩家提供） 我同事怪怪的？遊戲一直輸還能笑嘻嘻⋯網：一定是玩這款神GAME（圖／好玩家提供）

我同事怪怪的？遊戲一直輸還能笑嘻嘻⋯網：一定是玩這款神GAME（圖／ETtoday資料照）

▲ 在《御城少女 RE》當中，戰敗的城娘將會跳出大破立繪的切入畫面。

許多玩家在玩過遊戲之後，紛紛在討論區留言表示：「輸掉的獎勵還比較多是怎樣」、「這樣誰還想要認真打」「大破才是本體！」、「意圖使人不想贏」、「第一次玩遊戲玩到這麼想輸」、「發明大破機制的人應該拿諾貝爾獎」。

我同事怪怪的？遊戲一直輸還能笑嘻嘻⋯網：一定是玩這款神GAME（圖／ETtoday資料照）

本作故事背景位於日本的戰國時代，玩家將帶領著一票「打輸就會爆衣」的角色上場戰鬥，讓許多網友笑稱「意圖使人不想認真戰鬥」，而遊戲本身也邀請了不少名氣聲優，玩家將可以在遊戲中聽到花澤香菜、植田佳奈、内田真礼、小倉唯⋯⋯等聲優來為遊戲獻聲。

此外，《御城少女 RE》過去曾與知名動漫 IP 進行聯動，像是《魔法少女小圓》、《反叛的魯路修》、《為美好的世界獻上祝福》、《命運石之門》進行連動，而遊戲本身更在 2018 年 12 月時，於日本最大網頁遊戲平台 DMM 當中，取得一般向遊戲人氣排名第三名的殊榮。

全球城堡化身超萌少女　塔防手遊《御城少女 RE》試玩報導（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲ 遊戲過去在日本推出的相關連動活動。

遊戲最初在日本網頁版推出時，並沒有相關的事前登錄，只有玩過初代的玩家可獲得★4真田丸一名，之後日版在雙版本上線時才有舉辦事前登錄，獎勵為：★4 真田丸（10 萬）、★5 品川台場（50 萬）、★7 熊本城（70萬）、★7 鐮倉城）80萬）。

台版為了初期遊戲的平衡，除了推出月卡制之外，也推動了靈珠加量、每日登入獎勵，更將★7 城娘取消，改成贈送靈珠 75 顆， 可讓玩家進行約 20 抽。獎勵在開服兩周內進入遊戲的所有玩家均可獲得，目前台版官方也給出承諾，後續可以加碼推出實體商品。

關鍵字：手機遊戲好玩家御城少女RE

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