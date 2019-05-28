《FreeFire》榮耀之路春季盃落幕　「金錢豹包棟」戰隊奪冠

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》繼四月初舉行破百萬觀看人數的國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP」後，緊接著於26日進行榮耀之路「春季盃」之線下總決賽，經過兩階段海選的24支精銳部隊齊聚華山文創園區展開小組賽與五回合激戰，最後由「金錢豹包棟」靠著總決賽第一輪的大比分領先順利收下冠軍獎盃與五萬元獎金！總決賽後期漸入佳境、大開殺戒的「Knights」笑納亞軍，也以27個團隊擊殺數奪下「最強擊殺」獎牌；線上賽第一名的「₮Ňᴛ.重返榮耀❀҉」則發揮穩定的實力從分組第一脫穎而出、收下季軍頭銜，中期大爆發的「EPLG特攻隊」以些許分差獲得殿軍。

26日的線下決賽由兩組小組賽揭開序幕，A組小組賽第一局賽末「TNT重返榮耀」掌握縮圈站點優勢、順利拿下11殺。但最後決勝圈時「嚴禁內射」藉由MP40的進距離優勢順利吃雞。緊接著「TNT重返榮耀」在第二局第一次會戰雖有損傷，但利用治療槍延長隊伍續戰力。挺進至決勝圈時，「TNT重返榮耀」、「讓子彈飛一回」、以及拿下八個擊殺的「創造奇蹟」進行三方會戰，最終「TNT重返榮耀」憑人數優勢再拿下一局。

A組最後一局進行到決勝圈時，「LEGEND」、「TNT重返榮耀」、「進香團」均以兩名成員的狀態激戰，曲奇老爹採繞背突襲「LEGEND」，並且在「進香團」的M79瞄準之前率先擊殺對方，「TNT重返榮耀」便以大幅度的積分領先制霸A組，進入總決賽。

實力相當接近的B組小組賽第一局由「演藝圈」以滿員的狀態搶先佔進最後一圈，只留一位在建築內防止突襲，並逐步推進包夾「EPLG特攻隊」，他們運用完美的團隊戰術殲滅敵人，並且以17擊殺的瘋狂戰績完成第一局吃雞。第二局「Knights」利用怪獸卡車當掩體，而「EPLG特攻隊」則佔了防守圈優勢，但最終「Knights」利用手榴彈與榴彈率先推近至核心，導致「EPLG特攻隊」被迫必須在前壓及固守L房間抉擇而遭「Knights」逐一擊殺。第三局決勝圈出現精采的三方會戰，「雞雞乳棟了啦！」搶先佔領安全區域架好槍以逸待勞。

結束對戰的「Knights」與「金錢豹包棟」兩隊挺著縮圈壓力緊急進圈，途中雙方激烈交火，「Knights」ℵ樂爺ℵ選手，搶先殲滅「金錢豹包棟」；並且以極快反應架好凝膠護盾，憑藉著手榴彈與M79交替使用放倒「雞雞乳棟了啦！」兩名成員；而「雞雞乳棟了啦！」早已佈好完整的槍線，團隊配合摧毀掩體，並且收下最後一名成員，拿下B組第三局勝利。

總決賽由A、B組前六強出線、進行五回合積分賽，在小組賽越打越好的「金錢豹包棟」首局利用山坡上緣地型加上後排隊友的手榴彈火力掩護，以一波0換2毫髮無傷地順勢推進優勢點位。最後決勝圈時「金錢豹包棟」兩名選手則精準預判敵方位置陸續收掉對手，最終就以四人滿員加上13擊殺的佳績大幅領先群雄。第二局最後「讓子彈飛一回」憑天命圈優勢，對抗「EPLG特攻隊」，儘管處於地型劣勢還是穩穩拿下這一把的吃雞。

賽事進行到第三局時，因縮圈位置改變迫使「TNT重返榮耀」必須往內圈進行長距離移動，也因為凝膠護盾不足無法再進入圈內；「EPLG特攻隊」便靠著天命圈的優勢，佔據哨塔制高點逐一擊殺來犯的各個隊伍，以堅壁清野的戰略取得勝利。第四局再次出現棘手的三方殘局，當決勝圈區域揭曉時，「Knights」進行第一時間突襲，選手ℵ燣領階級ℵ憑藉著火熱的手感，與隊友利用交叉掩護放倒了「TNT重返榮耀」兩名成員；而「TNT重返榮耀」選手曲奇老爹立刻還以顏色，利用掩體展現華麗身法，成功扳回一成並團滅「Knights」。而對於進場時機相當敏銳的隊伍「雞雞乳棟了啦！」，雖頂著進圈壓力，收集雙方混戰情報後，毫不遲疑放膽推進決勝圈，並坐收漁翁之利拿下本局勝利。

比賽至此前段班成績十分膠著，關鍵最後一局的中後期所有隊伍密集集中在山頂下方山坡，不料「嚴禁內射」與「創造奇蹟」因縮圈被迫提早交火，被隨後跟上的「Knights」完美收割戰果。接著「Knights」便採繞路的戰術從下方切入最後戰場與「EPLG特攻隊」進行碰撞。「EPLG特攻隊」嘗試藉著高地與圈位優勢反打壓制，但最後仍不敵「Knights」的人數優勢而敗北，「Knights」便逐一清除「金錢豹包棟」與「胖貓大隊想拿5萬」的殘餘成員，本場賽事最高的單場17擊殺的驚人戰績，並且帥氣奪下最後一場吃雞。

昨日賽事吸引眾多喜愛《Free Fire - 我要活下去》的玩家到場觀賽，「車神」林志穎所屬的戰隊「神戰」也晉級至線下決賽，熱愛《Free Fire - 我要活下去》的他也親自到場和玩家同樂、為戰隊加油。除了精彩絕倫的比賽分秒上演外，現場也有眾多精彩問答活動和紀念禮品，讓到場玩家們不只為支持隊伍加油，更能一同在遊戲中狂歡