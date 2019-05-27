《怪物彈珠》中文版五週年誕生祭落幕　AKB48馬嘉伶驚喜現身

記者樓菀玲／台北報導

為紀念繁體中文版《怪物彈珠》於台灣上 線 5 週年，繼 5 月 19 日舉辦香港場，今日特別在西門 WESTAR 舉辦 5th 誕生祭活動台灣場。活動現場邀請事先報名中選的死忠玩家，一同感受《怪物彈珠》為台灣玩家精心準 備的活動內容。為了迎接繁體中文版《怪物彈珠》5 週年生日快樂，除了準備趣味 Bingo 遊戲外，官方也特別設置人氣角色拍照區，以抽卡牌方式，讓參加玩家抽選角色來拍照打卡。

AKB48 中唯一的台灣成員馬嘉伶，以《怪物彈珠》官方應援大使身分特別登台與玩家互動玩遊戲，並擔任幸運女神幫玩家抽 5th 誕生祭的特玉轉蛋，以其活潑可愛的偶像魅力 成功引爆現場氣氛，帶動全場玩家情緒。

繼今年一月份台北電玩展，馬嘉伶再次來台與《怪物彈珠》的玩家們同樂，馬嘉伶也分享玩《怪物彈珠》的心得，期許自己持續累積運極角色，笑稱或許下次來台時，就能和玩家們一起挑戰難度更高的關卡了。

《怪物彈珠》5th 誕生祭豐富活動一次滿足彈珠迷願望 延續《怪物彈珠》製作團隊的開發理念：鼓勵玩家面對面一起玩，舞台活動特別安排彈珠少女們邀請現場玩家一起挑戰 5 週年特別關卡『夜市獎品 玉藻前』，現場連機過程 驚喜與笑聲不斷。

《怪物彈珠》5th 誕生祭也邀請多位知名 KOL 到場，包括實況主-懶貓、LANA、Winds， 以及 Youtuber 魚乾、菜喳、阿晋等，讓玩家們可以分時段與 KOL 一起組隊連機過關，一 起拍照、曬珠，讓現場玩家興奮不已。

人氣實況主懶貓和 Winds，首次聯袂走出直播間、在舞台上與現場眾多《怪物彈珠》 的玩家一起挑戰爆絕關卡『儀來河內』，今年 2 月才入坑《怪物彈珠》的懶貓和 Winds， 三個月不到已經成為《怪物彈珠》硬核玩家，對遊戲內的角色、關卡、特殊秘技都如數家珍，懶貓和 Winds 也表示，平時都在實況聊天室與玩家們互動，能當面和玩家們一起過關，真的非常開心，完全能體會《怪物彈珠》鼓勵大家面對面一起玩的核心精神。

日本職業電競選手現場示範展現專業實力 為了讓台灣玩家能現場一睹日本職業電競選手的高超過關技巧，《怪物彈珠》5th 誕生祭台灣場，特別邀請兩屆日本冠軍隊伍-今池壁ドンズα的兩位成員：nantokakirara_EL、 bacon，於舞台上以表演賽形式現場示範，大秀專業實力。 除了舞台活動之外，日本職業電競選手也在現場一起連機，許多玩家都興奮表示，過去都是在螢幕上看到電競選手的比賽畫面，非常開心能有這個難得的機會，近距離和他們 一起遊玩，一起討論角色與技巧。

當舞台活動進行的同時，MONSTER STRIKE GRANDPRI X 2019 ASIA CHAMPIONSHIP 台灣區預賽也在如火如荼激烈競爭中。本屆獎金總額高達 100,000,000(1 億)日圓，為 MONSTER STRIKE GRANDPRIX(怪物彈珠 大獎賽)有史以來的最高總金額。日本總決賽冠軍隊伍將獲得豐厚獎金及獎牌，並可在 怪物彈珠遊戲內使用冠軍小隊專用原創「稱號」。

為了即將於 2019 年 7 月 13 日及 14 日在日本舉辦的總決賽-2019《怪物彈珠》亞洲冠 軍賽(MONSTER STRIKE GRANDPRI X 2019 ASIA CHAMPIONSHIP)，台灣區預賽獲勝的冠軍隊伍除可獲得獎金 400,000(40 萬)日圓，冠亞軍同時可獲得台灣場獨家贈禮-【SWATCH】 Listen to me 系列及 SWATCH Transformation 彩色光譜系列手錶，冠軍隊伍更將代表台灣 前往日本總決賽。