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火拼Intel價格不到一半！AMD公開12核處理器Ryzen 9 3900X

記者周之鼎／台北報導

台灣一年一度的「台北國際電腦展（Computex）」將於明（5/28）日正式登場，AMD總裁暨執行長蘇姿丰於今日的大會Keynotes演講上公開了AMD未來的計畫，並公開了第三代RYZEN，「Zen 2」架構的CPU的詳情。

這次的演講中，AMD一共公開了RYZEN 7 3700X、RYZEN 7 3800X、RYZEN 9 3900X 三款CPU，都將在7月7日上市。其中RYZEN 7 3700X 為 329 美元、RYZEN 7 3800X 為 399 美元，RYZEN 9 3900X 為 499 美元。 這三款第三代 RYZEN 處理器結合 ZEN 2 架構，也是支援 PCIe 4.01 首款處理器， IPC 效能提升 15%，浮點運算數、快取容量都是過往的兩倍。

效能部分，打頭陣的RYZEN 9 3900X為12 核心、24 執行緒，基礎時脈 3.8 GHz、Boost 時脈 4.6GHz、快取記憶體 70MB、散熱設計功率 105W。RYZEN 7 3800X 為 8 核心、16 執行緒，基礎時脈 3.9 GHz、Boost 時脈4.5 GHz，快取記憶體為 36MB，散熱設計功率為 105W。 RYZEN 7 3700X為8 核心、16 執行緒，基礎時脈 3.6 GHz、Boost 時脈4.4 GHz，快取記憶體為 36MB，散熱設計功率為 65W。

AMD也直接對對手Intel下戰帖，在發表會現場直接以AMD Ryzen 7 3800X 與 Intel Core i9 9900K 使用《絕地求生》相比，可以看出畫面不相上下，顯示AMD已經追上Intel。然而i9 9900K定價卻為480美元，和RYZEN 9 3900X差不多。而若是同樣以12核心相比，Intel i9-9920X 要 1,189 美元，RYZEN 9 3900X更是低於Intel的半價。

此外，蘇姿丰現場也表示 RYZEN 7 3800X 在《絕對武力：全球攻勢》、《英雄聯盟》、《絕地求生》、《鬥陣特攻》、《DOTA 2》、《俠盜獵車手 5》等遊戲上較之前 2700X 的表現有 11% 到 34%不等的提升。而包含華碩、技嘉、微星也都已經發表適用第三代 RYZEN的主機板X570，宏碁也發表套裝PC。


 

關鍵字：AMDRyzenGPUzen 2

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