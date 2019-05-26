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《傳說對決》2019春季冠軍MAD談AWC備戰　點名泰國、越南是強敵

《傳說對決》2019春季冠軍MAD談AWC備戰　點名泰國、越南是強敵（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

今日春季總冠軍賽由2018年AIC冠軍選手擔任班底的MAD 出戰季後賽排名第一的人氣戰隊 TXO，經過四場龍爭虎鬥，本季磨合再出發的MAD以4:0的成績橫掃TXO奪冠，賽後MAD成員接受《ETtoday新聞雲》以及其他媒體訪問，談談本次出賽感想以及接下來AWC大賽的應戰準備。

Benny首先表示：「非常感謝樂哥（余文樂）以及MAD給我們機會，因為我們是從別隊轉過來的，這一季我們的表現也不是很好，但我們會再幫台灣拿一個世界冠軍，也很謝謝粉絲一路以來的支持，希望TXO在資格賽的時候也能加油，讓我們一起出國比賽。」

針對這次決賽是否有針對TXO做哪些準備，Winds表示原本預期是4:1結束，但沒想到很順利4:0就拿下勝利，談及本次獲勝關鍵，Winds說TXO其實有一個半月沒比賽了，所以打起來有些生疏，賽前也有針對TXO以前的影片去模擬，再加上比賽過程中大家的溝通很不錯，所以打得比平常還要好，該做的事情、該注意的地方都有做好。

談及接下來的AWC賽事會如何準備，Winds說目前以國際賽事來說，泰國、越南非常強，就連第二名也都不能小看，接下來會針對每一隊去研究。獲得MVP殊榮的Neil可說是表現亮眼，更拿下了本次賽季最多獎項，談到本次賽事表現，Neil笑說自己會盡力而為，能打好就打好，希望能帶給大家最好的比賽，對於奪冠後的打算為何，MAD全體成員一致表示很久沒有放長假了，想要好好休息一下，至於慶功宴要怎麼慶祝，MAD一致笑說就看樂哥怎麼說了。

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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