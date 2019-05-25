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《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局

電競中心／綜合報導

《達拉然大劫案》第三章— 達拉然貿易區現已開放！全新牧師英雄克里基奇和盜賊英雄尤多拉船長加入戰局。在《爐石戰記》最新單人冒險篇章《達拉然大劫案》中，以拉法姆為首的超級反派邪惡陣線已在達拉然集結，準備實現有史以來最狂野的計謀──他們將偷走整座達拉然魔法都市！（文內圖片由暴雪提供）

▲▼ 《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局。（圖／暴雪提供）

▲▼ 《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局。（圖／暴雪提供）

上週所開放的第一章與第二章中，在托戈瓦哥國王、哈嘉薩和麾下幫眾的協助下，玩家成功闖入達拉然銀行，並釋放被關押在紫羅蘭堡裡的囚犯。本週玩家將前往達拉然貿易區，牧師和盜賊英雄亦將加入戰局，更多資訊可參考官方部落格。

全新開放 — 第三章：達拉然貿易區

在熙攘的魔法首都貿易區開戰，意味著有可能要在狹窄的空間中短兵相接。達拉然貿易區到處都擠滿了載有珍貴物品的攤販推車，所以兩方場上都只能容納四個手下。玩家須盡可能善用僅有的空間，同時利用對手空間受限這點來佔他們的便宜吧！

▲▼ 《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局。（圖／暴雪提供）


全新開放的英雄角色 — 魔爪祭司克里基奇（牧師）、尤多拉船長（盜賊）

魔爪祭司克里基奇（牧師）：為了讓克里基奇出手協助擾亂城市的居民，拉祖爾女士承諾以翱翔飛行的能力作為交換條件！這個長了羽毛的惡魔會用自己的牧師力量，盡一切所能協助邪惡陣線並取回翱翔天空中的地位。

尤多拉船長（盜賊）：在直搗城市核心時，能有個盜賊站在你這邊是天大的好事。拉祖爾女士答應狐狸人海盜尤多拉船長要幫她實現那狂野至極的夢想，還向她保證可以讓她榮華富貴享用不盡，只要她能獻上達拉然。

▲▼ 《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局。（圖／暴雪提供）

和達拉然大劫案的其他反派英雄一樣，克里基奇和尤多拉船長也需要完成特殊的挑戰，才能各自解鎖新的英雄能力，並透過打敗首領以加強起始套牌選擇。

▲▼ 《達拉然大劫案》 達拉然貿易區開放　全新英雄加入戰局。（圖／暴雪提供）

關鍵字：爐石戰記電競新聞達拉然大劫案

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