《賽爾號:星戰再起》破10萬下載慶改版　湯姆熊聯名活動開跑

電競中心／綜合報導



《賽爾號:星戰再起》於上線後廣受好評，首週即破十萬玩家下載！官方為歡慶破十萬下載於 24 日舉辦改版活動，同步釋出改版內容與聯名活動。為豐富玩家的探索旅程，開放精靈部落米魯族「斯諾星」星球，全新的SPT BOSS「綠野之王─魔獅迪露」及稀有超能系新精靈艾斯菲亞、冰雪系新精靈格多爾諾將會一一現身。

玩家最期待的喚醒「蓋亞」活動同步開放，玩家可在特定時間挑戰，同時賽爾號飛船上神秘商鋪也於 24 日上線，每日刷新各種珍貴道具，可享特別優惠！除此之外，在活動期間挑戰安吉拉蒐集愛心胸針，即可兌換精靈安吉拉以及稀有造型：許願天使─安吉拉。（下圖皆為廠商提供）

米魯族的故鄉 美麗純潔的斯諾星

斯諾星，在賽爾號系列中，一直都是一個擁有精靈文明的星球。滿滿的雪球能源、一間間舒適小屋，與外面的世界隔絕到處是安樂祥和的氣氛。在這顆美麗的星球上有落滿雪的小樹林，裡面的植物長得非常怪異，搖一搖，果實能源紛紛滾落，還有一些小小的洞窟，裡面不知藏著什麼。而居住在斯諾星球上的，則是一個擁有高度文明的精靈部落——米魯族。

限時收集活動 許願安吉拉

新精靈安吉拉終於揭開了神秘的面紗。安吉拉是飛行系精靈，有著一身粉紅色的外表，大大的耳朵，背後還飄著兩根粉紅色的帶子，非常可愛，可以說是粉系女孩們的本命精靈了。玩家們當前可以通過活動心願天使，來挑戰安吉拉，贏取精靈安吉拉以及它美美的稀有造型。

戰神蓋亞現身 湯姆熊聯名開跑

作為賽爾號系列非常具有代表性的精靈，蓋亞一直都是賽爾號玩家最喜歡的精靈之一，它不僅是賽爾號戰神聯盟的成員，而且還身兼著指揮官的身份。蓋亞將以BOSS的身份，每天定時迎接玩家的挑戰，它也就成為繼雷伊之後，第二個現身《賽爾號:星戰再起》的戰神聯盟成員。除了在遊戲中可獲得專屬造型外，透過《賽爾號:星戰再起》X《湯姆熊》首波聯名合作活動也可獲得獨家的限定版閃卡，並可於遊戲中獲得蓋亞限定造型--炫彩蓋亞，快邀請同學好友一同參加吧！





除了一系列的改版活動外，全服會發送多種虛寶，並推出加碼活動，玩家只要遊戲帳號 ( uid )中有5或2或4的號碼至《賽爾號:星戰再起》FB粉絲團活動貼文下方留言即可抽賽爾號頭戴式耳機、絕版戰神聯盟海報、時空戰鬥拼圖等好禮，在此感謝玩家的支持，歡迎大家一起共襄盛舉。