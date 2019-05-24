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《超機動聯盟》 iOS搶先上架　聲優關智一拍片問候粉絲

手機遊戲,超機動聯盟（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

結合日漫、機甲、射擊等多樣特點的創新手遊《Super Mecha Champions-超機動聯盟》，在眾多玩家的期待之下，已正式上架App Store平台，官方表示，緊接著安卓平台的Google Play商店也將在5月28號正式開放。

在《Super Mecha Champions-超機動聯盟》中，除了高規格的全程語音配置外，更是邀請到了諸多日本知名聲優擔綱出演，超人氣聲優「關智一」和「佐藤利奈」已確定參與男主角羅姆和女主角寧寧的配音演出。在遊戲正式推出之際，「關智一」先生也特別為遊戲錄製了影片，在視頻中重現了羅姆動人逼真的聲線，並給遊戲帶來最熱烈的支持！據發行團隊反饋，《Super Mecha Champions-超機動聯盟》還有更多頂配聲優名單即將公開。

在經過一連串的上市前預熱活動後，《Super Mecha Champions-超機動聯盟》展現出的高人氣，可說是在近期最吸引玩家目光的熱門手遊。在3月底期間所舉辦的刪檔封閉測試，短短時間雙平台就湧入了數十萬人參與！而緊接而來的事前登錄活動中，也是一舉達成最高的設定目標20萬人以上預約人數，上線後全服玩家均可在遊戲內免費領取機甲亞瑟的20萬達成獎勵！這麼優良的成績不僅體現了遊戲的強大潛力，也意味著玩家們一進入遊戲就會有許多好禮可領取。

在遊戲正式推出之後，官方也準備大量開服活動，不僅有簽到獲限定機甲和機甲外觀，更有諸多特惠豪禮等著大家：新服特惠禮包送狙擊型機甲審判之眼、首儲送新駕駛員喬安娜，亦盛大推出阿爾法進階計劃，提供大量專屬獎勵、大量精美時裝，都在遊戲中等著玩家領取。

手機遊戲,超機動聯盟（圖／業者提供）

關鍵字：手機遊戲超機動聯盟

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