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《爆爆王M》新模式1:1對戰登場　官方承諾6月在台舉辦大活動

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首（圖／Nexon提供）

科技中心／綜合報導

NEXON旗下手機遊戲《爆爆王M》迎來新一波改版，官方表示除了新增眾所期待的遊戲模式「1:1一般對戰」外，更推出新角色「小蜜桃」，其他還有全新超技能、全新外觀套裝等等，以及部分遊戲平衡調整。目前已創下千萬下載紀錄的《爆爆王M》，除了將持續更新遊戲內容外，官方也承諾將在六月底左右在台灣舉辦玩家戶外大型活動。

本次登場角色「小蜜桃」，是個非常在意輸贏的女孩，異常的勝負欲讓她擁有在消滅敵人時，會隨機提昇兩個自己的能力值的能力（水球數量、水柱長度或移動速度），所以看到小蜜桃要小心，不是她死就是你亡。

手機遊戲,Nexon,爆爆王M（圖／Nexon提供）

除了新角色外，本次還加入了新技能「魔鬼降臨」，使用了該技能後，會讓所有對手在一定時間內上下左右不分，操控方向將全部相反外還降低移動速度。此外，一對一的PK模式「1:1一般對戰」也在今日正式開放了，玩家只要消滅對手三次就能獲得勝利，若僵持到對戰時間剩下30秒還沒分出勝負，兩方的水球爆炸時間與技能冷卻時間都會大幅縮短，更提高比賽的刺激度與加速分出勝負。

本次更新也大幅優化《爆爆王M》的各項平衡，延長了像是針、飛鏢、盾牌的冷卻時間外，也強化了角色自身技能實用度以及超技能的實用性，讓玩家更需斟酌道具的使用以及技能的搭配，增加技術與戰略性。另外也推出了新角色的套裝系列，還有更多的服裝與背飾。

關鍵字：手機遊戲Nexon爆爆王M

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