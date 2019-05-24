竄位旗艦鼠王 羅技推出經典電競滑鼠G502無線版搶頂端市場

記者周之鼎／台北報導

今（5/24）日電腦周邊製造廠商羅技電子今日與Garena，除了披露各項電競館細節外，羅技宣佈推出G502 LIGHTSPEED，G502身為羅技全球最暢銷的電競滑鼠，此次升級推出無線版G502 LIGHTSPEED。不過價格可是相當旗艦級的新台幣4990元。

旗艦級電競滑鼠G502也推出改款，擺脫線的束縛，名為G502 Lightspeed，這款高效能無線電競滑鼠擁有羅技本身的無線技術，讓無線的傳輸速度甚至高於有線，滑鼠DPI高達16000，並比有線的G502輕7公克，但也可依照砝碼自訂配重。同時G502也支援無線充電，因此可以在充電滑鼠墊上永動使用。

我們也問到現任鼠王G903跟G502無線的區分，羅技官方表示，最主要的分別是手形，G903是左右對稱，左撇子可以使用903，但502是專屬右手。另外因為G502可配重，對於重量體驗比較要求的，比較適合G502。此外，G502的手形比較適合亞洲玩家，G903在羅技家族中屬於比較大隻的滑鼠，所以有些手小的人對於G903掌控力會比較低。

G502本週末將於羅技電競館首賣，前100名加贈無線充電滑鼠墊（市價新台幣2990元）。此外羅技也將在5/20起再限定通路，以及5/25、26的光華封街活動中祭出各項優惠。