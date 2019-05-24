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確定搬了！英雄聯盟、傳說對決職業賽將移師三創細節公開

記者周之鼎／台北報導

電腦周邊製造廠商羅技電子今日與Garena共同宣布，將於三創6F的羅技電競館共同打造「羅技電競館2.0」，未來將舉辦《英雄聯盟》LMS、《傳說對決》GCS聯賽。

Sea集團暨Garena台港澳商務合作負責人陳先倫表示，Garena設立電競館的目的，一開始就是為了讓玩家享受更好的觀戰體驗，但看到PTT網友說，到了GARENA電競館雖然內部很好，但是交通不便，附近生活機能也不佳。和羅技聊過後，認為三創這個地點是絕佳的電競場館，Garena擁有最棒的遊戲內容，而羅技電競館在最好的位置。因此這裡未來將舉辦Garena的職業聯賽。玩家未來就不用屈就於便利商店的冷凍食物，未來可以在八德商圈同時享受最好的遊戲與電競體驗。

Garena接受訪問時表示，之所以關閉內湖電競館，主因是租約到期另有規劃，Garena決定和羅技合作，將電競館進行搬遷與整併新，而原來電競館的員工都會回到Garena的信義區辦公室。Logitech G x Garena 電競館2.0 預計於七月上旬開放啟用，在此之前和LMS夏季賽會有兩週的時間差，屆時會如同傳說的春季賽一樣在Garena對戰室舉辦比賽，不會開放現場觀賽，但能確保線上的觀看品質。

▲Sea集團暨Garena台港澳商務合作負責人陳先倫。

羅技電競館負責人Allen則表示，希望玩家一直感受到羅技在電競的耕耘，在今年暑假將擴建電競館至100坪，將會製作雙邊隔音對戰室，全螢幕動畫視覺，選手專屬休息室，另外也會另闢轉播專區，直播、音響也會升級。而玩家區的座位則達100~110席，使用電影院級的椅子。此外也會保留現有的羅技銷售區塊，以及體驗產品。

羅技電競館負責人Allen接受訪問時表示，在未來升級後基本上今年會主要以garena的賽事為主，但未來也不排除和其他遊戲合作，這也是和Garena說好的。但今年會以Garena的主要賽事為優先。以羅技來說主要負擔硬體設施、硬體規劃、時間調配，至於賽事的轉播、內容、售票、戰隊的安排就由Garena負責。未來將會共同招商，進行異業合作、贊助等。而新場館開開始並不會有飲食提供，但不會禁止觀眾自備飲食。

而在營業時間方面，羅技表示有與三創進行溝通，三創基本同意在必要情形時延長營業，未來六樓的營業時間會以賽事長度為主，但另一方面Garena也會對聯賽時間重新規劃，去更符合八德商圈的生態。售票則由Garena負責。

而羅技也表示，現行的電競館將進行改建整修，並於7月重新開幕。而LMS夏季賽、GCS夏季賽未來都將於羅技電競館舉行。此外羅技將於封館之前，於6/1邀請到TPA全員在羅技電競館參與表演賽。

關鍵字：英雄聯盟傳說對決職業聯賽三創羅技garena.電競館

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