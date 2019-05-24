【廣編】《天堂2：革命》釋出更新　同盟遠征系統、新羅馬競技場登場

【廣編】

圖、文／網石《天堂2：革命》

網石公司(Netmarble Corporation) 9日宣布，旗下MMORPG《天堂2：革命》釋出更新，推出全新「同盟遠征系統」，而全新一季的「羅馬競技場」也強勢回歸。

在副本「同盟遠征」裡，3大血盟必須組成同盟，先各自選擇據點，並負責消滅據點中不同類型的專屬怪物，成功消滅2個據點後，就可到達「中首領戰」，同盟的所有成員都可以組隊挑戰中首領；而當成功消除3個據點後，玩家們將會到達「最終首領」，新玩法「即時狩獵」可讓最多150位同盟成員同時進行挑戰，擊敗最終首領後，將會獲得各式好禮，包含稀有技能「雷擊閃」及「符文覺醒石」等道具。

「羅馬競技場」則有多項內容的改善，除了原本入場爭奪戰的獎勵方式變更，讓玩家有機會獲得「鬥爭之證箱」，下注金額上限也從原本的10萬金幣，提升至100萬金幣，並新增可以在對戰表介面上查看即時下注比例，也能查看當下最熱門的戰鬥，以及觀看賠率來決定要下注的戰鬥。玩家可利用下注獲得的「鬥爭徽章」取得「羅馬競技場之吶喊箱」，箱中有多項強化物品，包含馬夫勒的庇佑，祝福的強化卷軸、UR特性防具隨機箱等可幫助成長的道具好禮。

隨著本次更新，多項遊戲內活動也登場，包含「佩勒奈的遺址探查」，在這個活動中，玩家將蒐集可用來兌換強化道具的鑰匙；另外，有助獲取4種新精髓的「採集副本獲取量增加」活動也同步登場。