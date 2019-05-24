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【廣編】《天堂2：革命》釋出更新　同盟遠征系統、新羅馬競技場登場

▲MMORPG《天堂2：革命》釋出更新，推出全新「同盟遠征系統」。（圖／網石《天堂2：革命》提供）

【廣編】

圖、文／網石《天堂2：革命》

網石公司(Netmarble Corporation) 9日宣布，旗下MMORPG《天堂2：革命》釋出更新，推出全新「同盟遠征系統」，而全新一季的「羅馬競技場」也強勢回歸。

在副本「同盟遠征」裡，3大血盟必須組成同盟，先各自選擇據點，並負責消滅據點中不同類型的專屬怪物，成功消滅2個據點後，就可到達「中首領戰」，同盟的所有成員都可以組隊挑戰中首領；而當成功消除3個據點後，玩家們將會到達「最終首領」，新玩法「即時狩獵」可讓最多150位同盟成員同時進行挑戰，擊敗最終首領後，將會獲得各式好禮，包含稀有技能「雷擊閃」及「符文覺醒石」等道具。

「羅馬競技場」則有多項內容的改善，除了原本入場爭奪戰的獎勵方式變更，讓玩家有機會獲得「鬥爭之證箱」，下注金額上限也從原本的10萬金幣，提升至100萬金幣，並新增可以在對戰表介面上查看即時下注比例，也能查看當下最熱門的戰鬥，以及觀看賠率來決定要下注的戰鬥。玩家可利用下注獲得的「鬥爭徽章」取得「羅馬競技場之吶喊箱」，箱中有多項強化物品，包含馬夫勒的庇佑，祝福的強化卷軸、UR特性防具隨機箱等可幫助成長的道具好禮。

隨著本次更新，多項遊戲內活動也登場，包含「佩勒奈的遺址探查」，在這個活動中，玩家將蒐集可用來兌換強化道具的鑰匙；另外，有助獲取4種新精髓的「採集副本獲取量增加」活動也同步登場。

關鍵字：網石天堂2革命同盟遠征即時狩獵羅馬競技場鬥爭之證箱鬥爭徽章羅馬競技場之吶喊箱佩勒奈的遺址探查

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