閃電狼上野再相會！牛排加入《英雄聯盟》LPL RNG擔任主教練

記者周之鼎／台北報導

知名LPL《英雄聯盟》戰隊RNG於昨（5/22）日公開人事異動，主教練孫大勇確定離隊，而前閃電狼上路選手牛排則離開RW，加入RNG接下主教練的位置，將與前閃電狼打野選手Karsa一同在夏季賽繼續奮戰。

RNG官方微博表示：即日起，Steak牛排（周律希）正式加盟RNG戰隊英雄聯盟分部，將以主教練的身份率隊征戰2019LPL夏季賽。Steak曾在2015年至2017年擔任LMS賽區FW戰隊的上單兼隊長，後轉職教練，並先後執教FW、RW戰隊。憑藉獨樹一幟的戰術體系，其率領的戰隊均獲得過良好的成績。他還曾經作為LPL賽區教練智囊團一員，隨隊出征2018年雅加達-巴領旁亞運會，幫助中國隊奪得冠軍。

春季賽的失利讓我們充分認識到在賽訓人員配置上的不足，為在新的賽季取得更好的成績，俱樂部在和Steak進行了多次溝通及協商後，最終雙方達成一致。從2019LPL夏季賽開始，Steak將和副教練Dandy與Greentea組成新的教練團隊，共同為戰隊出謀劃策，幫助戰隊摧城拔寨。

目前RNG教練團包含牛排將與前AHQ選手綠茶，以及前三星白世界冠軍打野Dandy。除了牛排外，RNG也宣布另一項人事異動，上路老將選手Letme在S8的季中賽拿下冠軍，卻在世界賽失利後無法走出心理枷鎖宣布退役，RNG也挖來SN上路「狼行（Langx）」接替。

以台中為基地的台灣戰隊閃電狼培育不少電競人才，但卻難久留台灣，包含後勤的四葉、牛排、叉燒，現役選手Karsa、Maple、Swordart、Baconjack都已經前往對岸發展，顯見台灣電競產業仍有很大的進步空間。