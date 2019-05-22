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Steam專用聊天APP現已上架　之後將有「語音聊天」功能

Steam專用聊天APP現已上架　未來將支援「語音聊天」（圖／翻攝自 Valve 官方網站）

▲ 全新 Steam 聊天行動應用程式現已上架雙平台。（圖／翻攝自 Valve 官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

Valve 在近日宣布推出了全新 Steam 聊天行動應用程式，Valve 宣稱此應用程式提供許多桌機板 Steam 用戶端聊天的重要功能，像是好友名單、邀請連結、群組聊天⋯⋯等等，諸多功能都將可以在本次推出的新聊天程式當中使用，未來將會推出語音聊天功能。

本次所推出的 Steam 聊天應用程式，將可以透過好友名單來查看誰在線上或正在玩遊戲， 並且支援顯示連結、影片、推文、GIF 圖片、Giphy 動圖、Steam 表情符號等多媒體，而玩家也能使用邀請連結功能，透過連結在 Steam 上新增好友， 也能產生供玩家經由簡訊或電子郵件傳送的邀請連結。

其他還有自訂通知功能，讓玩家可以自訂手機版的通知顯示， 還能針對好友、群組聊天或聊天頻道自訂通知，其他還有像是群組聊天功能也一併實裝，讓玩家可以與所有人共享資訊，不論是與社群保持聯繫，或策畫與三五好友的遊戲之夜，都能輕鬆達成。

Steam 表示目前已著手加強 Steam 聊天應用程式，並且正在開發語音聊天功能，未來預計將為原本的 Steam 行動應用程式推出帳戶安全方面的重大更新，並且計畫推出 QR 代碼和免密碼登入方式等 Steam Guard 選項來提升登入 Steam 帳戶的安全性，並改善應用程式的瀏覽介面。

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關鍵字：ValveSteam

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