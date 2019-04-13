《御城少女Project：Re》事前登錄開放　同步釋出官方宣傳影片

記者樓菀玲／台北報導

由亞洲遊戲發行商SNSplus HK好玩家代理，日本頂尖開發商 DMM GAMES開發的人氣塔防遊戲《御城少女：RE～CASTLE DEFENSE～》(以下簡稱《御城》)，今日在台灣、香港、澳門啟動事前登錄活動，參加的人愈多，獎勵將會愈豐富。遍佈全球的城娘們將由「殿」的帶領下進行戰鬥，玩家們可以體驗到蒐集、戀愛等多種豐富的遊戲模式。

《御城》讓全球玩家為之瘋狂的原因，是其擁有遍布各地的城娘（日本、歐洲、台灣等）並邀請了日本多位知名聲優如小倉唯、中村繪里子、植田佳奈…….等，為繪製精美、各具特色的城娘們進行配音，由於遊戲的故事性及操作空間極大，一推出便受到玩家們的熱烈關注，並在日本DMM排行榜上蟬聯多次人氣排行榜首。

透過由戰略而組成的城娘隊伍，也是本作的重點之一；破除以往遊戲迷思只有高稀有度角色才能贏得勝利的思維，城娘間的搭配才是致勝的關鍵。這樣的設計讓全球玩家為之讚揚。除此之外，個性鮮明並融合各座城池特色也是本作的一大特點，病弱系的城娘「彥根城」、活潑的「大阪城」讓遊戲除了隊伍的搭配，更增加了了解角色背景及個性，並從而瞭解各城池特色的樂趣。

本作主要攻防特色為由城娘守護玩家化身的「殿」不被敵人「兜」所擊敗，配合將「氣」妥善的分配於城娘巨大化以及技略，才能發揮出城娘最佳戰力。值得一提的是巨大化除了可以增加城娘的各項數值外，達到該城娘巨大化次數的上限，便可以看到城娘戰鬥的華麗的立繪並觸發特技，每位城娘的特技都有所不同，因此隊伍的搭配以及氣的分配便形成了《御城》重要的一環。





官方表示，事前登錄人數突破 10 萬人，將贈送完成登錄的全體玩家★3安平古堡、 ★4真田丸、 ★5品川台場與靈珠共75顆，為前期與兜的對戰打下良好的基礎，讓玩家不只拿到強力角色，更讓玩家能在遊戲中體驗轉蛋的樂趣。