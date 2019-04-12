擔心影響孩子學業！尼泊爾下令禁止《絕地求生》推出

▲《絕地求生》PC（圖／來源 PUBG_Taiwan 《絕地求生》）

網路新聞中心／綜合報導

尼泊爾聯邦民主共和國近日下令尼泊爾電信局（NTA）禁止 《絕地求生》在境內推出。據尼泊爾電信局表示，父母擔心孩子會受到《絕地求生》網路遊戲影響學業與日常生活。

其實並非第一個高度關注遊戲成癮的國家，目前大陸也希望透過限制遊戲時間減少青少年沉迷的情況，去年騰訊旗下眾多遊戲都已經實施健康系統，其中《絕地求生：刺激戰場在》則在去年 11 月更新規章。

規則如下：

1、12 歲以下未成年用戶遊戲登錄長達 1 小時，在遊戲結束之後將遭到強制下線，且當日無法再次登錄遊戲。

2、13 歲以上未成年用戶登錄長達 2 小時 ，在遊戲結束之後將遭到強制下線，且當日無法再次登錄遊戲。

3、12 歲以下未成年用戶在每天 21:00 至 8:00將無法登錄遊戲之中，倘若12 歲以下未成年用戶在21:00候仍持續在線，將會在遊戲結束後提示下線。

4、成年每次限制遊戲時間是5小時，然後會強制下線15 分鐘，過了 15分鐘後才可以登錄。

另外，印度、南韓也紛紛立法嚴控管年輕人沉迷遊戲，其中印度是下令禁止在外玩《絕地求生》手遊，而南韓也立法通過「未成年人沉防沉迷條款」限制未成年透過網路商店購買各類遊戲，來阻止沉迷網路現象的作用。