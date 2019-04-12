ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

擔心影響孩子學業！尼泊爾下令禁止《絕地求生》推出

▲《絕地求生》（圖／來源 PUBG_Taiwan 《絕地求生》）

▲《絕地求生》PC（圖／來源 PUBG_Taiwan 《絕地求生》

網路新聞中心／綜合報導

尼泊爾聯邦民主共和國近日下令尼泊爾電信局（NTA）禁止 《絕地求生》在境內推出。據尼泊爾電信局表示，父母擔心孩子會受到《絕地求生》網路遊戲影響學業與日常生活。

其實並非第一個高度關注遊戲成癮的國家，目前大陸也希望透過限制遊戲時間減少青少年沉迷的情況，去年騰訊旗下眾多遊戲都已經實施健康系統，其中《絕地求生：刺激戰場在》則在去年 11 月更新規章。

規則如下：

1、12 歲以下未成年用戶遊戲登錄長達 1 小時，在遊戲結束之後將遭到強制下線，且當日無法再次登錄遊戲。
2、13 歲以上未成年用戶登錄長達 2 小時 ，在遊戲結束之後將遭到強制下線，且當日無法再次登錄遊戲。
3、12 歲以下未成年用戶在每天 21:00 至 8:00將無法登錄遊戲之中，倘若12 歲以下未成年用戶在21:00候仍持續在線，將會在遊戲結束後提示下線。
4、成年每次限制遊戲時間是5小時，然後會強制下線15 分鐘，過了 15分鐘後才可以登錄。

另外，印度、南韓也紛紛立法嚴控管年輕人沉迷遊戲，其中印度是下令禁止在外玩《絕地求生》手遊，而南韓也立法通過「未成年人沉防沉迷條款」限制未成年透過網路商店購買各類遊戲，來阻止沉迷網路現象的作用。

關鍵字：絕地求生遊戲PUBG吃雞

推薦閱讀

擔心影響孩子學業！尼泊爾下令禁止《絕地求生》推出

《絕地求生》全球高峰賽下周登場 ！小組賽 ahq、MP5 名單出爐

《虹彩六號》職業聯賽第9賽季亞太區總決賽本週末開打

不重視連段重視刀劍比拼！《侍魂 曉》製作總監來台詳解遊戲機制

「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖

《黑色沙漠M》最強深淵裝登場　現身古代戰士第十個房間

《七騎士》新英雄「泰菈」來了　新系統「守城戰」登場

PS4 無線控制器全新色「高山綠」下週登場 PSN更名開放

《絕地求生》公佈全球戰隊排名： ahq 20 名，芬蘭 ENCE 世界最強

知名 Cosplay 螺旋貓詮釋《Apex英雄》如旋風般的「惡靈」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

匿名富豪砸錢辦真人「大逃殺」

台玩家31分鐘破《隻狼》世界最速

《絕地求生》公佈全球戰隊最新排名

《侍魂 曉》製作總監來台詳解遊戲機制

知名 Cosplay螺旋貓詮釋《Apex英雄》惡靈

PS4 無線控制器新色下週開賣

國戰被越南ID殺爆　真相笑翻

《虹彩六號》亞太區總決賽本週末開打

最新新聞

尼泊爾下令禁止《絕地求生》推出

《絕地求生》全球高峰賽 ahq、MP5 分組出爐

《虹彩六號》亞太區總決賽本週末開打

《侍魂 曉》製作總監來台詳解遊戲機制

台動畫小兒子「沙發黑洞」笑到哭

《黑色沙漠M》最強空虛盔甲登場

《七騎士》新英雄「泰菈」來了

PS4 無線控制器新色下週開賣

《絕地求生》公佈全球戰隊最新排名

知名 Cosplay螺旋貓詮釋《Apex英雄》惡靈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366