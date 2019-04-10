《天堂2 革命》妖怪谷最終回登場　新首領怪物「九尾狐」來了

科技中心／綜合報導

網石遊戲在今日宣布，旗下超人氣MMORPG手機遊戲《天堂2：革命》釋出第三波、最終回妖怪谷相關內容更新。玩家即日起將可在全新副本「九尾狐傳」參戰，並設法擊敗最終首領九尾狐，取得最終勝利。

「妖怪谷」是《天堂2：革命》推出期間限定特別活動，一系列活動有3大副本，包含3月中率先降臨的「幕府水滸傳」、2週前登場的「雙子天狗傳」，以及即日開啟的「九尾狐傳」。這3大副本分別進行2週，接續登場為期6週。玩家可在副本中組隊合作，一同設法擊退妖怪、首領。最終回妖怪谷團體副本戰「九尾狐傳」是防禦型副本，玩家需擊退妖狐，並設法消滅最終首領「九尾狐」，取得勝利。

為慶祝第三波、最終回的妖怪谷更新，官方從即日起至24日止，在遊戲內舉辦「亂鬥場活動」。50位玩家將在同樣的條件下，於10分鐘內一較高下。只要參加活動的玩家，將會根據最終排名贏得多項遊戲內好禮，包含水槍武器時裝等品項。

此外，官方表示玩家將可在妖怪谷活動期間獲得活動道具「寶玉」，並可用寶玉兌換多項好禮，包含妖怪谷神器召喚箱。另外「Hot Time活動」也將每次兩次在固定時段舉辦，屆時將有經驗值、掉落率提升雙倍等，而在活動期間內菁英副本的Hot Time費用也會有折扣優惠。

另外，特別推播活動也將從即日起登場至15日止。活動期間，將有多項獎勵每天發送兩次給玩家，包含玩家最喜愛的UR級材料、馬夫勒的庇佑，以及祝福的強化卷軸等。